Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Bodrum'da feci kaza! İki motosiklet çarpıştı, iki kişi öldü

Bodrum'da feci kaza! İki motosiklet çarpıştı, iki kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bodrum&#039;da feci kaza! İki motosiklet çarpıştı, iki kişi öldü
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Bodrum'da Müjdat K.'nin kullandığı motosiklet, Turgutreis Akyarlar yolunda Erhan G. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan iki sürücü de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücüler, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
Korkutan deprem! 6.1 ile sallandılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yerlikaya "Girdiğiniz sokak çıkmaz sokak" deyip duyurdu! Antalya'da dev operasyon: Çok sayıda kişi tutuklandı - 3. SayfaAntalya'da dev operasyon: Çok sayıda kişi tutuklandıRus fenomenden "Frendeks" oyunu! 302 kişiden 100 milyonluk vurgun yaptı... İstanbul'da yakalandı - 3. Sayfa100 milyon liralık vurgun İstanbul'da sona erdiTahta palet atölyesinde yangın paniği! Kütahya'da ekipler alarma geçti - 3. SayfaTahta palet atölyesinde yangın paniği!İstanbul Fatih'te kan donduran suikast! Araba kullanırken vuruldu - 3. Sayfaİstanbul Fatih'te kan donduran suikast!Balıkesir'de korkunç kaza! 83 yaşındaki kadın 200 metre sürüklendikten sonra öldü - 3. Sayfa83 yaşındaki kadın 200 metre sürüklendikten sonra öldüEsenyurt'ta yabancı plakalı araç dehşet saçtı! Uzun namlulu silahlarla polisten kaçtılar - 3. SayfaEsenyurt'ta yabancı plakalı araç dehşet saçtı!
Sonraki Haber Yükleniyor...