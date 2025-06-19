Bodrum'da feci kaza! İki motosiklet çarpıştı, iki kişi öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Bodrum'da Müjdat K.'nin kullandığı motosiklet, Turgutreis Akyarlar yolunda Erhan G. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan iki sürücü de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücüler, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.