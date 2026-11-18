Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzensiz göçmenlerin yakalandığı bölgede 3 yaşındaki kız çocuğunun kayıp olduğu bildirildi. Jandarma ve AFAD ekipleri, ormanlık alanda dron desteğiyle küçük çocuğu bulmak için arama çalışması başlattı. 17 düzensiz göçmenin yakalandığı bölgede çalışmalar sürüyor.

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Badrum ilçesine bağlı Mazı Mahallesi Kissebükü Koyu'nda çıkış hazırlıklığındaki düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından fark edildi. Yapılan çalışma sonucunda ekipler, toplamda 17 düzensiz göçmeni yakaladı.

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İhbarın ardından karadan da jandarma ekipleri bölgeye geldi. Yakalanan düzensiz göçmenlerden biri, 3 yaşındaki kız çocuğunun kayıp olduğunu söylemesi üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Bodrum'da kayıp çocuk alarmı! Göçmenler söyledi, ekipler harekete geçti

Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bölgede dron destekli arama kurtarma çalışmaları yapılıyor.



Bodrum'da kayıp çocuk alarmı! Göçmenler söyledi, ekipler harekete geçti

Ayrıca gruplar halinde ormanlık alanda saklanan diğer düzensiz göçmenler de termal dron yardımıyla tespit edilerek yakalanıyor. Ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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