Bodrum'da kayıp çocuk alarmı! Göçmenler söyledi, ekipler harekete geçti
Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzensiz göçmenlerin yakalandığı bölgede 3 yaşındaki kız çocuğunun kayıp olduğu bildirildi. Jandarma ve AFAD ekipleri, ormanlık alanda dron desteğiyle küçük çocuğu bulmak için arama çalışması başlattı. 17 düzensiz göçmenin yakalandığı bölgede çalışmalar sürüyor.
Badrum ilçesine bağlı Mazı Mahallesi Kissebükü Koyu'nda çıkış hazırlıklığındaki düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından fark edildi. Yapılan çalışma sonucunda ekipler, toplamda 17 düzensiz göçmeni yakaladı.
Kayıp Atakan Enes Çarşanba evinin çatısında ölü bulundu! Müge Anlı detayları açıkladı
İhbarın ardından karadan da jandarma ekipleri bölgeye geldi. Yakalanan düzensiz göçmenlerden biri, 3 yaşındaki kız çocuğunun kayıp olduğunu söylemesi üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bölgede dron destekli arama kurtarma çalışmaları yapılıyor.
Ayrıca gruplar halinde ormanlık alanda saklanan diğer düzensiz göçmenler de termal dron yardımıyla tespit edilerek yakalanıyor. Ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.