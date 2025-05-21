Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Bolu'da otomobil kamyona çarptı: 2 kişi yaralandı

Bolu'da otomobil kamyona çarptı: 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bolu&#039;da otomobil kamyona çarptı: 2 kişi yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada otomobil kamyonun altına sıkışırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde otomobilin kamyona çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul yönünde seyreden R.A. idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Y.Ç. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

Bolu'da otomobil kamyona çarptı: 2 kişi yaralandı - 1. Resim

2 KİŞİ YARALANDI

Otomobil kamyonun altında sıkışırken, kamyon sürücüsü aracını emniyet şeridine çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kazada yaralanan sürücüsü R.A. ile araçtaki B.Ö, sağlık ekiplerince İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İstanbul yönünde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ole Gunnar Solskjaer'den Keny Arroyo kararı! Rizespor maçında kadroda
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ağrı'da usulsüz şekilde hayvan sevki yapan 9 kişi yakalandı - 3. SayfaAğrı'da usulsüz şekilde hayvan sevki yapan 9 kişi yakalandıBursa'da otogarda silahlı kavga! - 3. SayfaBursa'da otogarda silahlı kavga!Bitlis'te takla atan araçtaki iki polis memuru yaralandı - 3. SayfaBitlis'te takla atan araçtaki iki polis memuru yaralandı"Yüksekten düşerek öldü" denilmişti, cinayet çıktı! Yıllar sonra 8 polis hakim karşısında - 3. SayfaYıllar sonra 8 polis hakim karşısında!Otomobil şarampole uçtu! Karı-koca yaralandı - 3. SayfaOtomobil şarampole uçtu! Karı-koca yaralandıMarmaris'te sır ölüm! Pazar tezgahında ölü bulundu - 3. SayfaMarmaris'te sır ölüm! Pazar tezgahında ölü bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...