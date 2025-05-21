Bolu'da otomobil kamyona çarptı: 2 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada otomobil kamyonun altına sıkışırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde otomobilin kamyona çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul yönünde seyreden R.A. idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Y.Ç. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.
2 KİŞİ YARALANDI
Otomobil kamyonun altında sıkışırken, kamyon sürücüsü aracını emniyet şeridine çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kazada yaralanan sürücüsü R.A. ile araçtaki B.Ö, sağlık ekiplerince İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İstanbul yönünde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.