Bursa'da otogarda silahlı kavga!
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, şehirlerarası otobüs terminalinde iki şoför arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki şehirlerarası otobüs terminalinde, şoför E.Y. (54) ile kendisine küfrettiği iddia edilen şoför T.B. (63) arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında E.Y, silahla T.B'yi yaraladı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan T.B'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. E.Y, gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir