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Bursa'da otogarda silahlı kavga!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bursa&#039;da otogarda silahlı kavga!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, şehirlerarası otobüs terminalinde iki şoför arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki şehirlerarası otobüs terminalinde, şoför E.Y. (54) ile kendisine küfrettiği iddia edilen şoför T.B. (63) arasında tartışma çıktı.

Bursa'da otogarda silahlı kavga! - 1. Resim

Kavgaya dönüşen olay sırasında E.Y, silahla T.B'yi yaraladı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan T.B'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. E.Y, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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