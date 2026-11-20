Boş senet tuzağıyla milyonluk vurgun! Tefeci kuyumcu tutuklandı
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde borç karşılığında vatandaşlara boş senet imzalattığı, ödeme yapamayanların senetlerini yüksek meblağlarla doldurarak icra takibi başlattığı öne sürülen kuyumcu tutuklandı. Şüphelinin bu yöntemle 10 milyon liradan fazla haksız kazanç elde ettiği belirlendi.
Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ilçede kuyumcu Y.K'nin tefecilik yaptığına dair ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.
EV VE İŞ YERİNDE ÇOK SAYIDA SENET BULUNDU
Polis ekiplerince şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet ele geçirildi. Ekiplerce zanlının telefonunda yapılan incelemelerde ise senet fotoğraflarına ulaşıldı.
BOŞ SENETLERİ YÜKSEK MİKTARLARLA DOLDURDU
Borç karşılığında boş senet imzalatan şüphelinin, borcunu ödemeyen mağdurların imzaladığı senetleri yüksek meblağlarla doldurarak icra takibi başlattığı anlaşıldı.
Bu sayede tarla gibi değerli taşınmazları üzerine tescil ettiren şüphelinin, mağdurlardan 10 milyon liradan fazla haksız kazanç elde ettiği belirlendi.
TEFECİLİKTEN TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "tefecilik" suçundan tutuklandı.