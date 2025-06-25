Bulduğu çözüm görenleri şaşırtıyor! Bir haftada 16 karton doldu... "Bu yıl daha fazla"

Adana kırsalında İbrahim Gün'ün "sinekle mücadele" yöntemi görenleri şaşkına çevirdi. Kartonlara fare yapıştırıcısı süren ve belirli noktalara yerleştiren İbrahim Gün, binlerce karasinek yakalarken, "Burası köyün girişi olduğu için adeta bir 'sinek toplama merkezi' oldu. Bir haftada 16 karton doldu." dedi. Gün, bu yıl karasinek sayısının geçen yıllara göre daha fazla olduğuna da dikkat çekti.

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Gedikli Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Gün, karasinek sorunuyla kendi geliştirdiği yöntemle mücadele ediyor. Kartonlara fare yapıştırıcısı süren Gün, binlerce sinek yakaladı. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerini izleyip mahallelerine ilaçlama aracını gönderirse çok sevineceğini de belirten Gün, kendi yöntemiyle 15 dakikada 4 kartonun dolduğunu gördüğünü belirtti.

Bölgedeki karasinek yoğunluğuna dikkat çeken İbrahim Gün şunları söyledi:

"Fare yapıştırıcısını kartonlara sürdüm, evimin çevresine ve yol kenarlarına yerleştirdim. Sinekler gelip kartonlara yapışıyor. Burası köyün girişi olduğu için adeta bir 'sinek toplama merkezi' oldu. Bir haftada 16 karton doldu. Hem çöpe giden kartonları değerlendirmiş oldum hem de karasinek, eşek arısı, sivrisinek ve hamam böceği gibi haşereleri çevreye zarar vermeden yakalamış oldum"

Bu yöntemin bireysel çabayla sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Gün, "Eğer her ev kendi çevresine böyle kartonlar koyarsa köy genelinde etkili sonuçlar alınabilir. Bu yıl, geçmiş yıllara göre karasinek sayısı daha fazla. Bunun nedeni de bahçelerdeki don olayı sonrası hiç meyve kalmamasına yorumluyorum. Şekerli meyvelere gelemeyen sinekler bu kez evlerin etrafına yöneldi" ifadelerini kullandı.

"HERKES UYGULASA KARASİNEK SORUNU CİDDİ ORANDA AZALIR"

Vatandaşların kendisine belediyenin ilaçlama yapıp yapmadığını sorduğunu da aktaran Gün, "Geçen yıl ilaçlama yapılıyordu, bu yıl henüz gelen olmadı. Ancak bu yöntemi belediyeyi eleştirmek ya da reklam yapmak için değil, örnek olmak amacıyla paylaşıyorum. Eğer herkes uygulasa karasinek sorunu ciddi oranda azalır" ifadelerini kullandı.