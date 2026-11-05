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Bungalovda dehşet! Önce öldürdü, ardından intihar etti

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Samsun'da bungalov evde sevgilisi Latife Mengüç'ü tabancayla öldüren İsmail Yurtseven, aynı silahla intihar etti.

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Dün gece saat 02.00 sıralarında Samsun'un Kavak ilçesi Değirmencili Mahallesi'ndeki bungalov evinde bulunan Latife Mengüç'ün (50) yanına sevgilisi İsmail Yurtseven (38) geldi.

ÖNCE ÖLDÜRDÜ SONRA İNTİHAR ETTİ

İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Yurtseven'in tabancayla Mengüç'e ateş ettiği, ardından aynı silahla hayatına son verdiği iddia edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Silah seslerini duyan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, Latife Mengüç ve İsmail Yurtseven'in hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından iki kişinin cenazesi, otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

Bungalovda dehşet! Önce öldürdü, ardından intihar etti
Başlık ResmiBungalovda dehşet! Önce öldürdü, ardından intihar etti

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bungalovda dehşet! Önce öldürdü, ardından intihar etti
Başlık ResmiBungalovda dehşet! Önce öldürdü, ardından intihar etti
Editör : GÖZDE NUR ARVAS | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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