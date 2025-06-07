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Bunu neden yaparsınız? Asansörün güvenlik kamerasına köpük sıktılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bunu neden yaparsınız? Asansörün güvenlik kamerasına köpük sıktılar
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir genç, bindiği asansörün güvenlik kamerasına köpük sıktı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Körfez Yarımca'da yayaların yoğun kullandığı bir üst geçitteki asansörde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinde, iki gencin asansör kabininde bulunan kameraya köpük sıktığı görüldü. Görüntünün netliği ve kamusal güvenliğin sağlanması açısından büyük önemi olan kamera, bu eylem sonucunda geçici olarak devre dışı kaldı.

Bunu neden yaparsınız? Asansörün güvenlik kamerasına köpük sıktılar - 1. Resim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı saha ekipleri, güvenlik merkezine ulaşan görüntüler doğrultusunda harekete geçti. Olay yerine ulaşan temizlik ve teknik ekipler, kamerayı işlevine döndürerek asansördeki diğer yüzeylerde de temizlik çalışması gerçekleştirdi. Asansör kısa sürede yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.

"KAMU MALI HEPİMİZİN ORTAK DEĞERİ"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Asansörler, yaşlılarımızın, engelli bireylerimizin ve çocuklu ailelerin şehir içinde rahatça ulaşım sağlayabilmesi için inşa edilen önemli yapılar. Kameralar ise hem güvenlik hem de kamu düzeni için olmazsa olmazımız. Bu alanlara zarar vermek yalnızca bir aygıta değil, toplumun tamamına zarar vermektir. Kamu malı hepimizin ortak değeri. Gençlerimizin daha duyarlı ve bilinçli davranmasını istiyoruz. Bu şehirde her bir yapı, hepimizin ortak emeğidir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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