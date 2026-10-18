Burdur’da 19 yaşındaki Muhammet Çağrı Çiçen 6’ncı kattaki terastan düşerek hayatını kaybederken, gencin olay sırasında yanında bulunan 5 arkadaşı ise ifade vermek üzere gözaltına alındı.

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Burdur’un Bucak ilçesinde Oğuzhan Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde korkunç bir olay yaşandı. 19 yaşındaki Muhammet Çağrı Çiçen (19) henüz bilinmeyen bir nedenle 6’ncı kattaki terastan düştü.

Burdur'da şüpheli ölüm! 6’ncı kattan düşen gencin 5 arkadaşı gözaltında

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 6’ncı kattaki terastan düşerek ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burdur'da şüpheli ölüm! 6’ncı kattan düşen gencin 5 arkadaşı gözaltında

5 ARKADAŞI GÖZALTINDA

Çiçen, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında Çiçen’in yanında bulunan 5 arkadaşı ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Burdur Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBurdur

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