Burdur'da şüpheli ölüm! 6’ncı kattan düşen gencin 5 arkadaşı gözaltında
Burdur’da 19 yaşındaki Muhammet Çağrı Çiçen 6’ncı kattaki terastan düşerek hayatını kaybederken, gencin olay sırasında yanında bulunan 5 arkadaşı ise ifade vermek üzere gözaltına alındı.
Burdur’un Bucak ilçesinde Oğuzhan Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde korkunç bir olay yaşandı. 19 yaşındaki Muhammet Çağrı Çiçen (19) henüz bilinmeyen bir nedenle 6’ncı kattaki terastan düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 6’ncı kattaki terastan düşerek ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
5 ARKADAŞI GÖZALTINDA
Çiçen, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında Çiçen’in yanında bulunan 5 arkadaşı ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.