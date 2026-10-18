Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
3. Sayfa

Burdur'da şüpheli ölüm! 6’ncı kattan düşen gencin 5 arkadaşı gözaltında

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Burdur’da 19 yaşındaki Muhammet Çağrı Çiçen 6’ncı kattaki terastan düşerek hayatını kaybederken, gencin olay sırasında yanında bulunan 5 arkadaşı ise ifade vermek üzere gözaltına alındı.

Kaydet
|

Burdur’un Bucak ilçesinde Oğuzhan Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde korkunç bir olay yaşandı. 19 yaşındaki Muhammet Çağrı Çiçen (19) henüz bilinmeyen bir nedenle 6’ncı kattaki terastan düştü.

Burdur'da şüpheli ölüm! 6’ncı kattan düşen gencin 5 arkadaşı gözaltında
Başlık ResmiBurdur'da şüpheli ölüm! 6’ncı kattan düşen gencin 5 arkadaşı gözaltında

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 6’ncı kattaki terastan düşerek ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burdur'da şüpheli ölüm! 6’ncı kattan düşen gencin 5 arkadaşı gözaltında
Başlık ResmiBurdur'da şüpheli ölüm! 6’ncı kattan düşen gencin 5 arkadaşı gözaltında

5 ARKADAŞI GÖZALTINDA

Çiçen, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında Çiçen’in yanında bulunan 5 arkadaşı ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Burdur
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.