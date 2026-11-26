Bursa'nın Gürsu ilçesinde Taksim Yeşilyurt, boşanma aşamasındaki eşi Filiz Yeşilyurt'u ilkokulun önünde silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken olayın ardından intihar girişiminde bulunan şahıs tedavi altına alındı.

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Bursa'nın Gürsu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşine silahlı saldırıda bulunan Taksim Yeşilyurt, daha sonra intihar girişiminde bulundu.

EŞİNİ İLKOKULUN ÖNÜNDE VURDU

Edinilen bilgiye göre Taksim Yeşilyurt, boşanma aşamasında olduğu eşi Filiz Yeşilyurt'un bulunduğu ilkokulun önüne geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle eşine silahlı saldırıda bulunan Yeşilyurt, olayın ardından bölgeden ayrılarak evine gitti. Burada intihar girişiminde bulundu.

Bursada boşanma aşamasındaki eşini okul önünde öldürdü

FİLİZ YEŞİLYURT KURTARILAMADI

Silah sesleri üzerine yapılan ihbarların ardından olay yerlerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Filiz Yeşilyurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Taksim Yeşilyurt'un ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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