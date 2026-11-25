Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde silahlı bir şahıs başka bir kişiyi kovalarken görüldü. İhbar sonrası olay yerine giden polis ekipleri şüpheli şahsı kendi aracında yakaladı. Araçta olayda kullanıldığı düşünülen silah da ele geçirildi.

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Eskişehir'de elinde silahla bir kişiyi kovalayan şahıs, kovalamacanın sonrasında otomobilinin içerisinde yakalandı. Otomobilde gerçekleştirilen aramada olayda kullanılan silah yakalanırken, şüpheli şahıs polis ekiplerine diğer kişiye ateş açtığını söyledi.

Olay, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Ofis Sokak ile Tombakzade Caddesi üstünde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Ofis Sokak üstünden Tombakzade Caddesi yönüne doğru elinde silah olan bir şahıs, henüz kimliği tespit edilemeyen başka bir kişiyi kovalamaya başladı. Kovalamaca esnasında şüpheli şahsın cüzdanını yola düşürdüğü belirtildi.

Eskişehirde silahlı kovalamaca! Polis kendi aracında yakaladı

DİĞER KİŞİYE ATEŞ AÇTIĞINI SÖYLEDİ

İhbar sonrasında bölgeye gönderilen polis ekipleri, kovalamacaya karışan şahsı Tombakzade Caddesi üstünde 26 APN 238 plakalı otomobilinin içinde yakaladı. Otomobilde gerçekleştirilen aramada bir adet silah bulunarak muhafaza altına alındı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde sorgulanan şüpheli şahsın, kovaladığı diğer kişiye ateş açtığını söylediği öğrenildi. Kovalanan şahsın olaydan yara alıp almadığı henüz bilinmezken, polis ekiplerinin konuyla alakalı geniş çaplı incelemesi devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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