İzmir'de kızı tarafından öldürtülen 72 yaşındaki işadamı Bekir Kayabaşı cinayetinde kan donduran yeni detaylar ortaya çıktı. Pınar Kayabaşı’nın babasını öldürmek için Elazığ’dan kiralık katil getirttiği, silah verdiği, katilin evde ve mahallede keşif yaptığı öğrenildi.

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İzmir’in Urla ilçesinde 72 yaşındaki iş adamı Bekir Kayabaşı, evinde bıçak ve kurşun izleriyle ölü bulunmuş, Kayabaşı’nın miras nedeniyle kızı tarafından planlanan cinayete kurban gittiği öğrenilmişti.

Bekir Kayabaşı cinayetinde kan donduran yeni detaylar ortaya çıktı. Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak’ın haberine göre, Pınar Kayabaşı mirası alabilmek için erkek arkadaşı ile korkunç bir plan hazırladı.

İş adamı Bekir Kayabaşı cinayetinde düğüm çözüldü, evlattan babasına korkunç plan! Kiralık katil getirtip, silah vermiş

ELAZIĞ’DAN KİRALIK KATİL GETİRTMİŞ

Kayabaşı, babasını öldürmesi için kiralık katille anlaştı. Kayabaşı'nın anlaştığı kiralık katil Ö.Ö.'yü Elazığ'dan İzmir'e getirttiği, Çeşme'de buluştukları, cinayet için silah teslim ettiği, eve rahat girebilmesi için de anahtar verdiği belirlendi.

İş adamı Bekir Kayabaşı cinayetinde düğüm çözüldü, evlattan babasına korkunç plan! Kiralık katil getirtip, silah vermiş

EVE GELİP KEŞİF YAPMIŞ

Ayrıca kiralık katil Ö.Ö.'nün Pınar Kayabaşı ile Urla'daki eve gelerek birlikte keşif yaptıkları tespit edildi. Öte yandan Kayabaşı'nın kiralık katille görüşmesi de güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

İş adamı Bekir Kayabaşı cinayetinde düğüm çözüldü, evlattan babasına korkunç plan! Kiralık katil getirtip, silah vermiş

İNKAR ETTİ AMA KATİL VİDEOYA KAYDETMİŞ

Hakkındaki suçlamaları reddeden Pınar Kayabaşı'nın ifadesinde “Benim hiçbir şeyden haberim yok. Yıllardır babamın yanındayım" savunmasını yaptığı, kiralık katilin ise Kayabaşı ile olan görüşmesini videoya kaydettiği belirlendi.

İş adamı Bekir Kayabaşı cinayetinde düğüm çözüldü, evlattan babasına korkunç plan! Kiralık katil getirtip, silah vermiş

3 AY ÖNCE BABASINDAN DEVRALMIŞ

Öte yandan genç kızın babasına ait tekstil firmasının başına 3 ay önce geçtiği, işleri babasından devraldığı öğrenildi. Kayabaşı'nın işlerinin yolunda gitmemesi ve maddi sıkıntı yaşaması nedeniyle bu cinayeti planladığı değerlendiriliyor.

İş adamı Bekir Kayabaşı cinayetinde düğüm çözüldü, evlattan babasına korkunç plan! Kiralık katil getirtip, silah vermiş

NELER OLMUŞTU?

İzmir’de Moda Tekstil Konfeksiyoncuları (MTK) Sitesi’nde tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmanın sahibi Bekir Kayabaşı’ndan (72) haber alamayan yakınları, saat 23.00 sıralarında eve gitti. İçeri giren yakınları, Kayabaşı’nı kanlar içinde hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Kayabaşı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kayabaşı’nın vücudunda bıçak ve kurşun izleri tespit edildi. ayabaşı'nın cenazesi, 1 gün sonra Hacı Hasanoğlu Hacı Erdoğan Şener Camii’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Urla Kabristanlığı’nda defnedildi.

İş adamı Bekir Kayabaşı cinayetinde düğüm çözüldü, evlattan babasına korkunç plan! Kiralık katil getirtip, silah vermiş

600 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Cinayetin aydınlatılması için ekipler, Kayabaşı’nın villası ve çevresindeki yaklaşık 6,5 dönümlük arazide detaylı olay yeri incelemesi yaptı. Soruşturma çerçevesinde İzmir, İstanbul ve Elazığ illerinde yer alan yaklaşık 120 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) noktası ile 30 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasının kayıtları mercek altına alındı. Bunun yanı sıra 45 ayrı noktadan temin edilen görüntülerle birlikte toplam 600 saatlik kayıt ekiplerce tek tek incelenip, analiz edildi. Kayabaşı’nın aile bireyleri, yakın çevresi ve iş çevresinden tanıdıkları dahil olmak üzere çok sayıda kişinin ifadesine başvuruldu.

İş adamı Bekir Kayabaşı cinayetinde düğüm çözüldü, evlattan babasına korkunç plan! Kiralık katil getirtip, silah vermiş

CİNAYETİN SEBEBİ: MİRAS

Elde edilen bulgular ve yapılan analizler sonucunda cinayetin Bekir Kayabaşı’nın kızı P.K. tarafından miras nedeniyle planlandığı belirlendi. P.K.’nin erkek arkadaşı olan ve aynı zamanda Kayabaşı’nın özel şoförlüğünü yapan S.A. ile birlikte hareket ettiği, S.A.’nın da cinayetin gerçekleştirilmesi için P.K.’nin önceden tanıdığı şüpheliyle anlaştığı tespit edildi.

İş adamı Bekir Kayabaşı cinayetinde düğüm çözüldü, evlattan babasına korkunç plan! Kiralık katil getirtip, silah vermiş

16 Kasım’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan P.K. (45), S.A. (39), H.H.S. (29) ve M.V.A. (32), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TELEFONU KIRIP DENİZE ATTI

Soruşturma sürecinde şüpheli S.A.’nın izini kaybettirmek ve delil karartmak amacıyla cep telefonunu kırıp ardından denize attığı anların güvenlik kamerasına yansıdığı kaydedildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ | İzmir Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİİzmir

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