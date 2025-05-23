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Bursa'da hareketli anlar! Polis baltalı saldırganı havaya ateş açarak etkisiz hale getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde baltalı saldırgan Rüstem P., korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Polisler havaya ateş açıp, saldırganı etkisiz hale getirdi.

Saat 00.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Koca Macır sokakta meydana gelen olayda alkollü olan Rüstem P.(43) eline aldığı baltayla sokakta terör estirdi. Bazı araçlara da zarar veren şahsı görenler polise haber verdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırgan elindeki baltayla polis ekiplerine saldırdı. Ekipler, havaya ateş açıp şahsın dikkatini dağıtarak etkisiz hale getirdiler. Elindeki suç aleti balta alınan şahıs gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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