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Bursa'da posta dağıtıcısına saldırı! Darp anları kameraya yansıdı

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Bursa'da posta dağıtıcısına saldırı! Darp anları kameraya yansıdı
Başlık ResmiBursada posta dağıtıcısına saldırı! Darp anları kameraya yansıdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 22 yaşındaki posta dağıtıcısı Berat M., evrak teslimi nedeniyle tartıştığı bir kişinin saldırısına uğradı. Evraklarının teslim edilmiş gösterilmesine rağmen kendisine ulaşmadığını öne süren şahsın posta dağıtıcısını darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından şikâyetçi olan genç dağıtıcının başvurusu üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

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Bursa'da posta dağıtıcısı, evrak teslimi sebebiyle çıkan tartışmada saldırıya uğradı. "Benim evraklarımı teslim edildi gösterip niçin teslim etmedin?" diyerek dağıtıcıya saldıran şahsın darp anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde yaşandı. Öne sürülene göre, posta dağıtım firmasında görevli 22 yaşındaki Berat M., evrak bırakmak amacıyla mahalle muhtarlığına geldiği esnada arkasından gelen bir kişinin saldırısına uğradı. Kendi evraklarının teslim edilmiş gösterildiğini fakat kendisine ulaştırılmadığını iddia eden şahıs, posta dağıtıcısıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında şahıs, dağıtıcıyı darp etti.

Bursa'da posta dağıtıcısına saldırı! Darp anları kameraya yansıdı
Başlık ResmiBursa'da posta dağıtıcısına saldırı! Darp anları kameraya yansıdı

KAMERA SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Muhtarlıkta meydana gelen darp olayı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Saldırıya uğrayan Berat M., polis merkezine gidip şikâyetçi oldu. Olayla alakalı Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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