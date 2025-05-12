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Bursa’da silahlı dehşet! Kendini kazara vurduğunu söyledi, detaylar şoke etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bursa’da silahlı dehşet! Kendini kazara vurduğunu söyledi, detaylar şoke etti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa’da Girişimci Hukukçular Derneği Bursa İl Başkanı Baver Yıldızhan karın bölgesinden silahla yaralandı. Yıldızhan, silahın kazara ateş alması sonucu kendini yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Girişimci Hukukçular Derneği Bursa İl Başkanı Baver Yıldızhan, iddiaya göre silahın kazara ateş alması sonucu kendini yanlışlıkla vurdu.

Bursa’da silahlı dehşet! Kendini kazara vurduğunu söyledi, detaylar şoke etti - 1. Resim

BİRDEN FAZLA EL ATEŞ EDİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yaralanan Yıldızhan, olayın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yıldızhan'ın sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yapılan incelemelerde 3 adet boş kovan bulundu. Bu durum, birden fazla el ateş edilmesi nedeniyle soru işaretlerine neden oldu.

Bursa’da silahlı dehşet! Kendini kazara vurduğunu söyledi, detaylar şoke etti - 2. Resim

Emniyet güçleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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