Bursa'da yolcu otobüsünün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki bir kişiye yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Eskişehir'den Bursa istikametine seyir halinde olan Hilmi K. (59) idaresindeki yolcu otobüsü, Yeniceköy Mahallesi'nde köprülü kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Ağabey T'ye (69) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ağabey T, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Ağabey T, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağabey T'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otobüs şoförü Hilmi K. (59) polis ekiplerince gözaltına alındı.