Çalıştığı iş yerinden 250 bin TL'lik malzeme çaldı! Patronuna tehdit içerikli not bıraktı

Denizli’de arkadaşlarıyla birlikte çalıştığı iş yerinden 250 bin liralık malzeme çalan şahıs, beyaz kağıt üzerine ‘Adresi biliyon’ notuyla birlikte kırık kalem ve kağıda saplanmış kalem bırakarak patronunu tehdit etti.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde sabah saatlerinde iş yerine gelen işletme sahibi A.T., piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 180 adet farklı ebatlarda profil demiri, bakır elektrik kablosu, 7 kutu priz, sanayi tüpü, duş teknesi, klima gibi çok sayıda inşaat malzemesi çalındığını fark etti.

A.T.’nin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri şüpheli veya şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatırken, iş yerinde beyaz bir kağıt üzerine "Adresi biliyon" notunu, not yazılan kalemin kırıldığını ve iş yeri sahibinin tehdit edildiğini tespit etti. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çevrede bulunan 32 adet KGYS, ev ve iş yerine ait güvenlik kamerası incelendi.

GÜNDÜZ VAKTİ SOYMUŞLAR

JASAT ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında izlenen güvenlik kameraları sonucunda hırsızlık olayının şüphelilerinin kimlikleri ortaya çıkarıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anlarında şüpheliler transit bir araçla gündüz vakti iş yerine geldikleri görülüyor. İş yeri içerisine yanaşan transitin daha sonra profil demirleriyle yüklü halde gittiği görüntülere yansıyor.

HIRSIZ ÇALIŞAN ÇIKTI

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin iş yeri çalışanı Osman Ç. (27) ile arkadaşları olan Mehmet K. (30), Ömer K. (29), Kazım Y. (31) ve Uğur S. (30) olduğu tespit edildi. JASAT timleri şüphelilere yönelik düzenlediği eşzamanlı operasyonla 4 şüpheli şahsı yakaladı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Şüphelilerden Osman Ç.’nin uyuşturucu madde kullanmak, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve resmi belgenin düzenlenmesine yalan beyanda bulunmak gibi suçlardan, Uğur S.’nin 3 adet çocuğa cinsel istismar, astın, üstün veya arkadaşın bir şeyini çalmak suçlarından, Kazım Y.’nin ise konut dokunulmazlığını ihlal, uyuşturucu madde kullanmak, reşit olmayan cinsel ilişki ve dolandırıcılık gibi suçlardan suç kayıtları olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, zararın tamamını karşılamaları sonucu serbest bırakıldı.