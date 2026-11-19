İzmir'de kontrolden çıkan otomobil cami duvarına çarptı. Kazada sürücüyle birlikte 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerden uzman çavuş Emre Akbay'ın 4 ay önce evlendiği ve yıllık iznini geçirmek için memleketine geldiği öğrenildi.

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Emre Akbay (31) yönetimindeki 45 HC 675 plakalı otomobil, Işık Mahallesi Camisi'nin duvarına çarptı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

Cami duvarına çarpan araç mezarları oldu... İzmir'deki kazada kahreden detay!

3 GENÇ CANINDAN OLDU

Sağlık ekipleri, sürücü Akbay ile araçtaki Enis (22) ve Eyüp Çınar'ın (32) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Samet Çınar (21) Ödemiş Devlet Hastanesindeki tedavinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Cami duvarına çarpan araç mezarları oldu... İzmir'deki kazada kahreden detay!

GÖZYAŞLARI İLE DEFNEDİLDİLER

Akbay, Enis ve Eyüp Çınar'ın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Yusufdere Mahallesi'ne getirildi.

Cami duvarına çarpan araç mezarları oldu... İzmir'deki kazada kahreden detay!

Burada kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cami duvarına çarpan araç mezarları oldu... İzmir'deki kazada kahreden detay!

UZMAN ÇAVUŞ HENÜZ 4 AYLIK EVLİYDİ

Dört ay önce evlenen, Manisa'da uzman çavuş olarak görev yapan ve yıllık iznini geçirmek için memleketi Ödemiş'e gelen Akbay'ın eşi hemşire Hatice Akbay gözyaşı dökerek üzüntü yaşadı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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