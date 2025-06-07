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Camide iki genç kızdan skandal hareketler! "Kankamla doğru yolu bulmaya çalışırken biz" diyerek paylaştılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İki genç kızın camide çektikleri video sosyal medyada tepki çekti. İmam cübbesini de giyen kızlar, uygunsuz davranışlar sergiledi.

Sosyal medyada paylaşılan bir video tepki çekti.

Nerede ve ne zaman çekildiği bilinmeyen görüntülerde camiye giren iki genç kızın imam cübbesi giyerek uygunsuz hareketlerde bulunduğu görüldü.

YAZDIKLARI NOT AYRI SKANDAL

Cep telefonuyla kaydedilen görüntüye "Kankamla doğru yolu bulmaya çalışırken biz" notu eklenmesi de toplum nezdinde ayrıca tepki çekti.

Sosyal medyada infial oluşturan görüntülere bazı kullanıcılar "Bulun şunları", "Nasıl bir cesaret?" şeklinde yorumlar yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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