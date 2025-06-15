Çekpas ile vurup, tokat attı! Anneden küçük çocuğuna şiddet gizli kamerada

Ataşehir'de Bekir Kor isimli şahıs, 4 yaşındaki kızı Ela'nın "Annem beni dövüyor" demesi üzerine eve gizli kamera yerleştirdi. Kameraya Kor'un yabancı uyruklu eşi H.O.'nun küçük kıza çekpasla vurup tokat attığı anların görüntüleri yansıdı. İzledikleri karşısında şoke olan ve suç duyurusunda bulunan baba, eşi H.O.'nun çocuğunu kaçırarak "Video ve kanıtları sileceksin. Yoksa kızını bir daha göremezsin" dediğini iddia etti.

Yürekleri sızlatan olay İstanbul Ataşehir'de meydana geldi. Müzisyen Bekir Kor iddiaya göre, 7 ay önce 4 yaşındaki kızı Ela'nın vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar gördü. Çocuğun kendisine "Baba, annem beni dövüyor" demesi üzerine eve kamera yerleştiren Kor, ortaya çıkan görüntüler karşısında hayatının şokunu yaşadı.

Kamera kayıtlarında, H.O. isimli yabancı uyruklu eşinin çeşitli zamanlarda 4 yaşındaki kızına çekpas ile vurup tokat attığını gören Kor, eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet sürecinin ardından anne H.O.'nun kızını görme bahanesiyle kendisine ulaştığını ve yanında getirdiği şahısların da kendisini darbedip kızını kaçırdığını iddia ederek bir aydır kızından haber alamadığını öne süren baba Bekir Kor, yetkililerden yardım istediğini söyledi.

Annesinin sürekli çocuğunu dövdüğünü ve ağza alınmayacak küfürler ettiğini aktaran Bekir Kor olayla ilgili şunları söyledi:

"ÇOCUĞU DÖVMEKTEN ZEVK ALDIĞINA DAİR MESAJLAR ATIYORDU" "Annesi çocuğumu sürekli dövüyordu, azarlıyordu, hakaret ediyordu ve ağza alınmayacak cinsiyetçi küfürler ediyordu. Akşamları eve geldiğimde çocuğum bana hep 'Anne beni dövdü' diyordu. Hep soruyordum aylarca sordum, 'Neden böyle yapıyorsun?' dediğimde 'Yapmadım, kendisi düştü, doğru söylemiyordur, o çocuktur anlatıyordur öyle' diyordu. Aile ve Sosyal Hizmetlere başvurdum. Karakola başvurdum. En son aylar sonra telefonda ses kayıtlarını ve yazışmalarını gördüm. Çocuğu dövmekten zevk aldığına dair arkadaşlarına mesajlar atıyordu. O günden sonra artık dayanamadım ve kamera taktım. Ondan sonra kameraya yakalandı birkaç kez. Yakalanmamak için bazen yatak odasında içeride ışıkları kapatıp karanlık bir odada çocuğumu dövüyordu. Savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum. Aynı günlerde boşanma davası da açtım"

H.O. ve Bekir Kor

"BANA ŞİDDET UYGULAYIP HAKARET ETTİLER"

Suç duyurusu ve boşanma davası açtıktan sonra da kabusun bitmediğini aktaran Kor, başına gelmeyenin kalmadığını söyledi. Kor, "Şimdi çocuğum kayıp. Medyanın aktardığı gibi yakalama kararı varmış ama yok ortada. Telefonlara da cevap vermiyor ve çocuğum halen o istismarcının yanında. Çocuğuma şiddet uygulayan o kişinin yanında çocuğum. Ona yıllardır bu eziyeti yaşatan insanın yanında çocuğum. Ben savcılığa suç duyurusunda bulunduktan sonra eşim evi terk edip gitti. Savcılık 5 ay sonra dava açmış. Önce eşim ve kayınvalidesi ellerinde telefonla gelip çocuğu görmek istediklerini söylediler. Ben de 'Tamam' dedim. 'Parka gidelim gözetimim altında görebilirsin' dedim. Yolda giderken su almaya indim bir baktım arabadan inip tanımadığım araçlara doğru koştular. Birkaç tane araç vardı onları bekliyordu. Önce taksiye bindirdiler sonra taksiden inip başka bir arabaya bindiler. Kovalamaca bir saat sürdü. Ben suç duyurusunda bulundum. O kişiler bana hem şiddet uyguladılar hem de hakaret ettiler" dedi.

"VİDEOLARI VE KANITLARI SİLECEKSİN DEDİ"

Annenin dava açıldıktan sonra süreci yavaşlatmak için çocuğu kaçırdığını ve 'Kanıtları sileceksin' diyerek çocuğu bir daha göstermemekle kendisini tehdit ettiğini iddia eden Kor, "Mobese kamerasından kimliklerinin tespiti için müracaat ettik. O görüntüleri talep ediyorum. Kameralar silinebilir. Kendi kendime gidip mahalleden esnaflardan kamera topluyorum. O süre boyunca çocuk bende kalıyordu. Kreşine götürüyordum. Bakıcı tutuyordum, yengem geliyordu. Okuluna gidiyordu, beraber geziyorduk. 5 ay boyunca çocuğu arayıp sormadı. 'Davayı geri çekeceksin videoları kanıtları sileceksin' dedi. En son televizyon programına çıktım. Bu sefer Aile Bakanlığı müdahil oldu. Sağ olsunlar çocuğuma avukat atadılar. Son üç gündür çocuğum yok. Annesi aranıyormuş ama yok. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden aradılar 'Adresini biliyor musunuz?' dediler. Sadece kaldığı siteyi biliyordum başka da hiçbir şey bilmiyorum. Çocuğumu gören, o caniyi gören kim varsa lütfen en yakın karakola, polise haber versin. Çocuğum halen o caninin elinde yaşıyor mu yaşamıyor mu onu da bilmiyorum. Şimdi yine adalet sarayına geldim bilgi almaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.