CHP'li belediye kin güttü! 60 yıllık gazetenin binasını mühürlediler

60 yıldır yayın yapan yerel Kocatepe Gazetesi'nin binası, Afyonkarahisar Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Gazete sahibi Sezer Küçükkurt, binanın Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın kocası Yasin Köksal ile ilgili yaptıkları '60 milyonluk yolsuzluk ve içkili mekan ortaklığı' haberlerinden dolayı mühürlendiğini öne sürdü.

Kocatepe Gazetesi'nin binası, sabah saatlerinde Afyonkarahisar Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Mühürleme işleminden önce gazeteye yönelik 10 gün içerisinde 5 defa denetime gelen belediye ekipleri, yaptıkları tebligatta "Ruhsat alınmaksızın yeni inşaat faaliyetleri yapılmıştır" gerekçesini gösterdi. Burcu Köksal

Gazete sahibi Sezer Küçükkurt, olayla ilgili yaptığı açıklamada büyük bir haksızlığa maruz kaldıklarını belirterek "Yaşananlar tamamen belediyeye muhalif olduğumuz için, daha doğrusu Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın kocası Yasin Köksal ile ilgili yaptığımız '60 milyonluk yolsuzluk ve içkili mekan ortaklığı' gibi haberlerden kaynaklanmaktadır. Kısacası Başkan Köksal muhalif haberler yaptığımız için bize karşı cephe aldı ve olay bu aşamalara geldi." dedi.

Binanın 1990 yılında yapıldığını söyleyen Küçükkurt, "Biz de 2013 yılında satın aldık ve binada herhangi bir eklenti yapmadık. Bizim belediyeden işyeri açma ve çalıştırma ruhsatımız olmasına rağmen belediye adeta bize zulmetmektedir" ifadelerini kullandı.

Yaşananlara ilgili açıklama yapan bir başka isim ise AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin oldu. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: