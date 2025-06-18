Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > CHP'li belediye kin güttü! 60 yıllık gazetenin binasını mühürlediler

CHP'li belediye kin güttü! 60 yıllık gazetenin binasını mühürlediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
CHP&#039;li belediye kin güttü! 60 yıllık gazetenin binasını mühürlediler
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

60 yıldır yayın yapan yerel Kocatepe Gazetesi'nin binası, Afyonkarahisar Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Gazete sahibi Sezer Küçükkurt, binanın Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın kocası Yasin Köksal ile ilgili yaptıkları '60 milyonluk yolsuzluk ve içkili mekan ortaklığı' haberlerinden dolayı mühürlendiğini öne sürdü.

Kocatepe Gazetesi'nin binası, sabah saatlerinde Afyonkarahisar Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Mühürleme işleminden önce gazeteye yönelik 10 gün içerisinde 5 defa denetime gelen belediye ekipleri, yaptıkları tebligatta "Ruhsat alınmaksızın yeni inşaat faaliyetleri yapılmıştır" gerekçesini gösterdi.

CHP'li belediye kin güttü! 60 yıllık gazetenin binasını mühürlediler - 1. Resim
Burcu Köksal

Gazete sahibi Sezer Küçükkurt, olayla ilgili yaptığı açıklamada büyük bir haksızlığa maruz kaldıklarını belirterek "Yaşananlar tamamen belediyeye muhalif olduğumuz için, daha doğrusu Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın kocası Yasin Köksal ile ilgili yaptığımız '60 milyonluk yolsuzluk ve içkili mekan ortaklığı' gibi haberlerden kaynaklanmaktadır. Kısacası Başkan Köksal muhalif haberler yaptığımız için bize karşı cephe aldı ve olay bu aşamalara geldi." dedi.

Binanın 1990 yılında yapıldığını söyleyen Küçükkurt, "Biz de 2013 yılında satın aldık ve binada herhangi bir eklenti yapmadık. Bizim belediyeden işyeri açma ve çalıştırma ruhsatımız olmasına rağmen belediye adeta bize zulmetmektedir" ifadelerini kullandı.

CHP'li belediye kin güttü! 60 yıllık gazetenin binasını mühürlediler - 2. Resim

Yaşananlara ilgili açıklama yapan bir başka isim ise AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin oldu. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"HİÇ KİMSE ARTIK BU ZİHNİYETİN ÖNÜNDE, GÜVENDE DEĞİL"

"Eserinizle gurur duyun. Baskı ve korku siyasetinin getirdiği bu tabloyu ibretle izleyin. 'Basın özgürlüğü' söylemini samimiyetsiz bir slogan olarak kullananların iki yüzlülüğü net bir tablo olarak ortaya çıkmıştır. Bir gazetenin kapısının mühürlendiğine ilk kez şahit oluyor Afyonkarahisar. Faşizmin açık tezahürü, bugün gazete mühürleyerek ortaya çıktı. Sözüm ona denetim ve cezalarla oluşturulan korku sisteminde bu gün yeni bir faza geçilmiş oldu. Hiç kimse artık bu zihniyetin önünde güvende değil. Elbette tüm suç Sezer Küçükkurt'un, arandığında ayaklarına gitmeli, söz dinlemeli hakikati yazmayı bırakmalı ve bu korku imparatorluğuna teslim olmalı, el öpüp (ikisinin birden) biat etmeliydi."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eski eşini öldürüp oğlunu yaralamıştı! Kan donduran detaylar çıktı: Cinsel içerikli sitede gördüm
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eski eşini öldürüp oğlunu yaralamıştı! Kan donduran detaylar çıktı: Cinsel içerikli sitede gördüm - 3. SayfaKan donduran detaylar! "Müstehcen sitede gördüm"Sokak ortasında boğazını kemerle sıkmışlardı! Akraba çıktılar... İşte dehşet görüntülerin nedeni - 3. SayfaSokata boğazını kemerle sıkmışlardı! Akraba çıktılarJandarma tespit etti! Ormanda suç üstü yakalandılar - 3. SayfaJandarma tespit etti! Ormanda suç üstü yakalandılarHevesle gittikleri tatil zehir oldu! Havuza düşen çocuk boğularak can verdi - 3. SayfaHevesle gittikleri tatil zehir oldu! Havuzda can verdiMine'yi vahşice katletmişti! Katil kocanın pes dedirten ifadesi: Cinayetin nedeni şoke edecek - 3. SayfaKatil kocanın pes dedirten ifadesi22 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Gaziantep'te yakalandı - 3. Sayfa22 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Gaziantep'te yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...