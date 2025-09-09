CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın iş yerine silahlı saldırı!

Adana’nın Yüreğir ilçesi 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan CHP'li Belediye Başkanı Ali Demirçalı’ya ait iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırganın kimliği henüz belirlenemezken, makam koltuğuna ateş ettiği öğrenildi.

Demirçalı sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

Hiçbir Zorbalık Bizi Yıldıramaz.

İş yerime kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmiştir. Ofisime girerek makam koltuğuna ateş eden şahıs, olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştır. Çok şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmamıştır.

"BİZİ KORKUTACAKLARINI SANMASINLAR"

Şunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki; hiçbir zorbalık, hiçbir tehdit bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Bizim tek amacımız, Yüreğir halkına hizmet etmek ve memleketimize değer katmaktır. Bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.

Olayın en kısa sürede aydınlığa kavuşacağına, failin ve eğer arkasında birileri varsa onların da yargı önünde hesap vereceğine inancım tamdır.

Kimse şunu unutmasın; biz milletimizin iradesinden ve halkımıza hizmet etme sorumluluğundan başka hiçbir güç tanımıyoruz. Karanlık oyunlarla, gözdağı vererek bizi korkutacaklarını sananlar büyük bir yanılgı içindedir.

Yüreğir için, Adana için, ülkemiz için hizmet yolunda dimdik ayaktayız.