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3. Sayfa

Cihan Sütşurup'u tehdit ettiler! İstediklerini alamayınca kardeşinin aracını kundakladılar

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Kamuoyunda 'Şapkalılar' olarak bilinen suç örgütünün, fon soruşturmasının şüphelileri arasında bulunan iş adamı Cihan Sütşurup'tan para talep ederek tehditlerde bulunduğu öne sürüldü. İstedikleri parayı alamayan örgüt üyelerinin, Sütşurup'un kız kardeşi Gönül Akan'a ait lüks aracı kundakladığı olayla ilgili 2 suça sürüklenen çocuk yakalandı.

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Kamuoyunda "Şapkalılar" adıyla bilinen suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Örgüt üyelerinin, fon soruşturmasının şüphelileri arasında yer alan iş adamı Cihan Sütşurup'tan yüklü miktarda para talep ederek tehditlerde bulunduğu iddia edildi.

İddiaya göre, talep ettikleri parayı alamayan örgüt üyeleri bu kez Sütşurup'un kız kardeşi Gönül Akan'ı hedef aldı. Örgüt yöneticilerinin talimatıyla harekete geçen şüpheliler, gece saatlerinde Akan'a ait park halindeki lüks aracı kundakladı.

Aracın alev aldığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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2 SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK YAKALANDI

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan emniyet güçleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Teknik ve fiziki takip sonucunda aracı kundakladığı belirlenen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonla olaya karıştığı belirlenen 2 suça sürüklenen çocuk gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. "Şapkalılar" suç örgütüne yönelik soruşturmanın ise çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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