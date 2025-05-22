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Cinayetin ardından korkunç detayı babası anlattı! ''Daha önce balkondan atmış''

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak görev yapan Eser Karaca, ayrıldığı eşi tarafından çalıştığı yerde pompalı tüfekle vurularak öldürülmüştü. Talihsiz kadının babası Mustafa Karaca, zanlının daha çok ceza almasını talep ettiğini belirterek "Benim kızımı bir ay önce balkondan da atarak ölüme terk ettiğini öğrendik." diye konuştu.

Kan donduran olay, dün Onikişubat ilçesindeki özel bir hastanede meydana gelmişti. Hastanede tıbbi sekreter olarak görev yapan 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Eser Karaca'ya ayrıldığı eşi A.A., pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların hedefi olan Karaca'ya ilk müdahaleyi görev yaptığı hastanedeki mesai arkadaşları yapmış ancak talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından silahı hastane içerisinde bırakarak kaçan zanlı, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Cinayetin ardından korkunç detayı babası anlattı! ''Daha önce balkondan atmış'' - 1. Resim

Hayatını kaybeden Karaca'nın cenazesi, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kılağlı Mahallesi'ndeki mahalle mezarlığında toprağa verildi. Karaca'nın babası ve kardeşi, cinayet zanlısının en ağır cezayla cezalandırılmasını istedi.

''DAHA ÖNCE BALKONDAN ATMIŞ''

Baba Mustafa Karaca, olayla ilgili "Benim ciğerim yanıyor bu saatten sonra başkalarının da ciğerinin yanmamasını talep ediyorum. Bu şahsın daha çok ceza almasını talep ediyorum. Benim kızımı bir ay önce balkondan da atarak ölüme terk ettiğini öğrendik. Kızımın ayağı iyi olduktan sonra işine geri döndü. Kızımı çeşitli yerlerde takip ederek hastaneye girdi ve pusuya düşürüp 4 el ateş etti. Şahsın uzaklaştırması vardı, nafaka davası vardı. Bunların detaylı olarak incelenmesini bekliyoruz. Vurmadan iki gün önce şahıs randevu talep ediyor ve kızım randevu öğrenince hastaneye gitmemişti. Randevuyu pazartesi gününe almış, olaydan iki gün önce. Yetkililerden bu şahsın en ağır ceza ile cezalandırılmasını talep ediyorum. Cumhurbaşkanımızdan bu konunun üzerine gidilmesini talep ediyorum" dedi.

"ABLAMA MESAJLAR ATARAK BAYRAMI ZEHİR EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞ"

Eser Karaca'nın kardeşi Sefa Karaca ise "Bu şahıs bir iki ay önce gelip ablamla barışmak istedi ve ablam da kendisine bir şans daha vereceğini söylemişti. Ayrıldılar, ablam kendisine ev tutmuştu. Ablama mesajlar atarak bayramı zehir edeceğini söylemiş. Durumları da var bu olayın ört pas edilmesini istemiyoruz. En ağır cezayla ceza almasını talep ediyoruz. 7 kardeştik 6 kaldık. Kolumuzun biri kırıldı yaprağımız döküldü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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