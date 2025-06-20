Çocuğunu tekmeyle merdivenden yuvarlamıştı: Türkiye'nin konuştuğu yeni gelişme! Bir kişi daha gözaltında

Eyüsultan'da çocuğunu merdivenden tekmeleyip yuvarlayan cani babanın annesi de gözaltına alındı. Babaannenin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde binanın merdivenlerinde yürüyen çocuğuna tekme atan cani baba ülke gündemine oturmuştu. Baba M.T. tutuklanırken olayla ilgili bir gözaltı kararı daha geldi.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri yürüttükleri çalışmalar kapsamında, babası Turgay T'nin (35) tekme atması üzerine merdivenlerden yuvarlanan M.T'nin (3) babaannesi Songül T'yi de gözaltına aldı.

Şüpheli Songül T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya paylaşımlarına ve bazı haberlere konu olan, bir babanın tekme attığı kızı M.T'nin merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu anlara ait görüntülerle ilgili yürüttüğü çalışmada kimlik bilgilerini tespit ettiği Turgay T'yi gözaltına almıştı.

İncelemelerde, şüphelinin 8 çocuğu olduğu ve "hırsızlık" ile "yağma" gibi suçlardan 50 kaydının bulunduğu tespit edilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Turgay T. tutuklanmıştı.