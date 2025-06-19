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Çocukların kavgasına aileler de karıştı! 6 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çocukların kavgasına aileler de karıştı! 6 kişi yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çocukların arasında çıkan kavgaya aileler de dahil oldu. Bıçakların da kullanıldığı kavgada kavgada 6 kişi yaralandı.

Melikgazi ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Fatih Karcı Caddesi üzerinde çocukların kavgasına aileler de karıştı.

Çocukların kavgasına aileler de karıştı! 6 kişi yaralandı - 1. Resim

Karşılıklı iki binada oturan ailelerin karıştığı kavgada 5'i bıçakla olmak üzere 6 kişi yaralanırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çocukların kavgasına aileler de karıştı! 6 kişi yaralandı - 2. Resim

Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi, Kayseri Devlet Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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