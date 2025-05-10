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Çocuklarını dilendiren 6 şahıs yakalandı! Yasal işlem başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çocuklarını dilendiren 6 şahıs yakalandı! Yasal işlem başlatıldı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bodrum'da zabıta ekipleri, işgaliye, dilenci ve seyyar satıcı konularında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekiplerin çalışması sonucunda çocukları dilendirdiği tespit edilen 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yaz sezonu öncesinde turizm yoğunluğu olan mahallelerdeki cadde, sokak ve sahil bölgelerinde işgaliye, dilenci ve seyyar satıcı konularında denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler, Bodrum ilçe merkezinde Cumhuriyet Caddesi ve bağlı bulunan sokaklarında, Kumbahçe sahili, Neyzen Tevfik Caddesi, Gümbet, Bitez, Müskebi, Yahşi, Turgutreis ve Yalıkavak mahallelerinde özellikle işgaliye konularında esnaf ve işletmeleri uyararak tespit tutanağı düzenliyor. Verilen süre sonunda işgaliyesini kaldırarak Bodrum sokaklarının düzenli hale gelmesine yardımcı olan esnaf ve işletmelere teşekkür edilirken uyarılara rağmen işgaliyeye devam eden esnaf ve işletmelere cezai işlem uygulanıyor.

Çocuklarını dilendiren 6 şahıs yakalandı! Yasal işlem başlatıldı - 1. Resim

ÇOCUKLARINI DİLENDİREN 6 KİŞİ YAKALANDI

Zabıta ekipleri; Bodrum cadde, sokak ve kavşaklarında halkın duygularını sömürerek dilenenlere yönelik de gece gündüz uygulama ve denetim gerçekleştiriyor. Zabıta ekiplerinin Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ile dilencilere yönelik gerçekleştirdikleri denetim ve uygulamada çocuklarını dilendirerek suç işleyen 6 şüpheli tespit edildi.

Polis ve zabıta ekiplerinin ortak uygulaması kapsamında Y. A., Y. Ö., G. A., C. H., E. H., ve Ş. R. isimli şahısların yaşı küçük öz çocuklarını kullanarak dilencilik yaptıkları tespit edilirken zabıta personelince 5326 sayılı Kanun kapsamında idari işlem yapıldı. Ayrıca Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda, Polis Merkezi Amirliğince de adli işlem uygulandı. Zabıta ve polis ekiplerinin dilencilere yönelik denetim ve uygulamaları devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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