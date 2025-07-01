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Çorum seferber oldu, 3 gündür haber yok! Ekipler HES kanalına girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Çorum, Arama Kurtarma, HES, Jandarma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çorum'un Dodurga ilçesinde 3 gündür haber alınamayan kişinin bulunması için Hidro Elektrik Santrali kanalında arama çalışması başlatıldı.

Mehmet Dede Obruk köyünde yaşayan Ahmet T.'ten 3 gündür haber alamayan komşuları, durumu köy muhtarı Ali Ekber S.'e bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA ÇOK SAYIDA EKİP KATILDI 

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen Ali Ekber S.'in ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Çorum Belediyesi Arama Kurtarma ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HES KANALI DA ARANIYOR

Ahmet T.'in bahçesini sularken HES kanalına düşmüş olabileceğini değerlendiren AFAD, itfaiye ve dalgıç ekipleri, kanal ve çevresinde arama çalışmalarına başladı.

Uzun süre suda arama yapan ekipler, çalışmalarına ara verdi. 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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