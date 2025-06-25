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Elena 7 yıldır her yerde aranıyordu: Katil koca her şeyi itiraf etti!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Cinayet, Antalya, Kayıp Kişi, Tutuklama, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da 7 yıldır aranan kadının eşi tarafından öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı. Katil koca tutuklandı, ona yardım eden kardeşi serbest bırakıldı.

Antalya'da 2018 yılında yaşanan olayda M.E.U. isimli adam eşinden haber alamadığını, kanser hastası olduğunu ve zaman zaman evi terk ettiğini söyleyip kayıp başvurusunda bulundu. 

Ancak yürütülen detaylı çalışmalar neticesinde Elena Beyder Usluca'dan bugüne kadar haber alınamadığı, yurt dışı çıkışının bulunmadığı ve banka/HTS kayıtlarının da şüpheli durumu desteklediği belirlendi.

Elena 7 yıldır her yerde aranıyordu: Katil koca her şeyi itiraf etti! - 1. Resim

ÖLDÜRÜP, GÖMDÜ!

Yaklaşık 1 yıllık teknik ve fiziki takip neticesinde Usluca'nın 24-26 Kasım 2018 tarihleri arasında eşi tarafından öldürüldüğü, olay sonrası cesedin saklanmasında şüpheli M.E.U.'nun kardeşi R.U.'nun yardım ettiği değerlendirildi.

Elena 7 yıldır her yerde aranıyordu: Katil koca her şeyi itiraf etti! - 2. Resim

"ARBEDEDE DÜŞÜP ÖLDÜ"

Şüpheliler eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. M.E.U. ifadesinde eşiyle tartıştığını, çıkan arbedede eşinin yere düşerek öldüğünü, ardından cesedi Aksu Kumköy ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti.

Elena 7 yıldır her yerde aranıyordu: Katil koca her şeyi itiraf etti! - 3. Resim

İSKELET PARÇALARI BULUNDU

Yapılan yer gösterme çalışmasında kadına ait olduğu değerlendirilen iskelet parçalarına ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eşi M.E.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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