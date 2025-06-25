8 aylık hamile Yaren'in şüpheli ölümü... İntihar mı cinayet mi?

Diyarbakır'da 17 yaşında 8 aylık hamile Yaren Erkaplan, öldü. Görgü tanıkları eşiyle telefonda konuştuğu sırada evden silah sesi geldiğini söyledi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yaşanan olayda, 17 yaşındaki Yaren Erkaplan'ın evinde eşiyle telefonda konuştuğu sırada silah sesi duyuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri eşliğinde eve giren ekipler, yaptığı kontrollerde Erkaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

8 AYLIK HAMİLEYMİŞ

Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. Yaren'in 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.