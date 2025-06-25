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'Damatsız gelin' Sümbül Topbaş'ın sır ölümü... Her şey 3 gün önce başlamış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adana, Ölüm, Huzurevi, Soruşturma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da geçen yıl gelinlik giyme hevesiyle temsili düğün yapılan Sümbül Topbaş, önceki gün çalılıkta ölü bulundu. 83 yaşındaki kadının 3 gün önce kaldığı huzurevinden izinsiz ayrıldığı ortaya çıkarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adanalı Sümbül Topbaş'ın adını Türkiye geçen yıl yaptığı 'damatsız düğün' ile duymuştu. Platonik aşkı Cabbar Gani ile evlenemeyen Sümbül Teyze'nin gelinlik giyme arzusunu kaldığı huzurevindeki yetkililer yerine getirmişti. 

Temsili düğünden aylar sonra 83 yaşındaki kadından acı haber geldi. 

20 Haziran Cuma günü, Sümbül Topbaş’ın Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde bulunan Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nden izinsiz ayrıldığı öğrenildi. Huzurevi yetkilileri, ayrılışın hemen ardından 100. Yıl Polis Merkezi Amirliği’ne giderek durumu resmi olarak bildirdi.

'Damatsız gelin' Sümbül Topbaş'ın sır ölümü... Her şey 3 gün önce başlamış - 1. Resim

3 GÜN SONRA ÖLÜ BULUNDU

Topbaş’tan haber alınamaması üzerine başlatılan aramalar sonuçsuz kaldı. Yaşlı kadın, 3 gün sonra, 23 Haziran akşamı Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi’nde bir çalılık alanda vatandaşlar tarafından hareketsiz şekilde bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Topbaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki otopsinin ardından cenaze Asri Mezarlığına defin edildi.

'Damatsız gelin' Sümbül Topbaş'ın sır ölümü... Her şey 3 gün önce başlamış - 2. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Topbaş’ın ölümü sonrası Adana Valiliği, huzurevindeki uygulamalara ilişkin idari inceleme başlattı. Aynı zamanda, yaşlı kadının ölümüne ilişkin adli soruşturma da sürdürülüyor.

'Damatsız gelin' Sümbül Topbaş'ın sır ölümü... Her şey 3 gün önce başlamış - 3. Resim

Topbaş’ın ölümünde herhangi bir ihmal ya da dış müdahale olup olmadığının otopsi ve soruşturma raporlarıyla netlik kazanacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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