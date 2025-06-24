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Antalya'da akılalmaz olay! Mühür tanımayan otel: Zabıta kapıya 112 kez geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Antalya&#039;da akılalmaz olay! Mühür tanımayan otel: Zabıta kapıya 112 kez geldi
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'nın Alanya ilçesi, Payallar Mahallesi'nde ruhsatsız faaliyet gösteren bir turizm tesisi 112. kez mühürlendi. Alanya Belediyesi, mühür fekki (mühür bozma) nedeniyle işletmeye yeniden işlem yapıldığını belirtirken, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, ruhsatsız işletmelere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ruhsatsız çalıştırıldığı belirtilen otelin 112. kez mühürlendiği bildirildi.

Alanya Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin daha önce defalarca mühürlenmesine rağmen yasalara aykırı şekilde işletilmeye devam edilen tesise yönelik denetimlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Antalya'da akılalmaz olay! Mühür tanımayan otel: Zabıta kapıya 112 kez geldi - 1. Resim

OTEL 112. KEZ MÜHÜRLENDİ

Payallar Mahallesi'nde yıllardır ruhsatsız faaliyet gösteren bir turizm tesisinin 112. kez mühürlendiği bildirilen açıklamada, "Mühür fekki (mühür bozma) nedeniyle bir kez daha işlem yapıldı. Yasal süreci hiçe sayan işletmeye yönelik gerekli tutanaklar tutulurken, mühürleme işlemi ekipler tarafından yeniden uygulandı." ifadelerine yer verildi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, halk sağlığını ve kamu düzenini hiçe sayan ruhsatsız işletmelere karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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