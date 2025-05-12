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Çorum'da atletizm sahasına otomobil düştü: 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Çorum&#039;da atletizm sahasına otomobil düştü: 3 kişi yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çorum'da yoldan çıkıp yaklaşık 6 metre yükseklikten atletizm sahasına düşen otomobildeki aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Çorum’da yoldan çıkarak atletizm sahasına düşen otomobildeki aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Süleyman T. (47) idaresindeki otomobil, Akkent Mahallesi Akkent 8. Cadde ile Akkent 1. Cadde kesiştiği köşede yoldan çıkarak yaklaşık 6 metre yükseklikten Akkent TOKİ Atletizm Sahası’na düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da atletizm sahasına otomobil düştü: 3 kişi yaralandı - 1. Resim

Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü, eşi Emine A. (38) ve kızı E. A. (5), sıkıştıkları yerden Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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