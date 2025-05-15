Çorum'da un fabrikasındaki patlamadan acı haber geldi! 8 gün sonra hayatını kaybetti
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Çorum'da 6 Mayıs'ta bir un fabrikasında patlama olmuştu, olayda 9 işçi yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. İçlerinden durumu ağır olan Zülfikar Tutuş hayatını kaybetti.
Olay, 6 Mayıs Salı günü Mimar Sinan Mahallesi Erzurum Dede Sokak'ta bulunan Hatap Un Fabrikası'nda meydana geldi. Fabrikanın paketleme bölümünde tıkanan bir borunun hava basıncıyla açılmaya çalışıldığı sırada rezidanstaki kıvılcımların parlaması sonucu patlama meydana geldi.
9 İŞÇİ YARALANDI
Patlama sırasında paketleme bölümünde bulunan 9 işçiden 8'i yaralandı.
ÖLÜM HABERİ GELDİ
Patlamada ağır yaralanan 47 yaşındaki Zülfikar Tutuş, tedavi gördüğü hastanede 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş