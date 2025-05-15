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Çorum'da un fabrikasındaki patlamadan acı haber geldi! 8 gün sonra hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çorum&#039;da un fabrikasındaki patlamadan acı haber geldi! 8 gün sonra hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum'da 6 Mayıs'ta bir un fabrikasında patlama olmuştu, olayda 9 işçi yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. İçlerinden durumu ağır olan Zülfikar Tutuş hayatını kaybetti.

Olay, 6 Mayıs Salı günü Mimar Sinan Mahallesi Erzurum Dede Sokak'ta bulunan Hatap Un Fabrikası'nda meydana geldi. Fabrikanın paketleme bölümünde tıkanan bir borunun hava basıncıyla açılmaya çalışıldığı sırada rezidanstaki kıvılcımların parlaması sonucu patlama meydana geldi.

9 İŞÇİ YARALANDI

Patlama sırasında paketleme bölümünde bulunan 9 işçiden 8'i yaralandı.

Çorum'da un fabrikasındaki patlamadan acı haber geldi! 8 gün sonra hayatını kaybetti - 1. Resim

ÖLÜM HABERİ GELDİ

Patlamada ağır yaralanan 47 yaşındaki Zülfikar Tutuş, tedavi gördüğü hastanede 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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