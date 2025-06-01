Cumhuriyet'in ilk yıllarından kalma! Tarihi okul kül oldu

Denizli'de bulunan ve Cumhuriyet döneminin ilk eğitim kurumlarından biri olan tarihi Gazi İlkokulu çıkan yangın sonucunda tamamen küle döndü.

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde gece saatlerinde Cumhuriyet'in ilk yıllarında inşa edilen ve taşımalı eğitime geçilmesiyle terk edilen tarihi Ortaköy İlkokulu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede alevler tüm binayı sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

GERİYE ENKAZI KALDI

Ahşap yapısı nedeniyle alevlere teslim olan okul binası, bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yangın sonucu okuldan geriye yalnızca enkaz kaldı. Ekiplerin kontrollerinin ardından yangının ardından ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞANDI

Yıllarca bölge halkına eğitim yuvası olmuş atıl durumdaki Gazi İlkokulu'nun kül olması, Ortaköy'de büyük üzüntüye neden oldu.

"TARİH GÖZ GÖRE GÖRE YOK OLDU"

"Tarih göz göre göre yok oldu" diyen mahalle halkı, yaşanan trajedinin ihmaller zincirinin bir sonucu olduğunu söyledi. Yetkililerden konuya ilişkin açıklama beklenirken, tarihi Ortaköy İlkokulu'nun bir asırlık hatıralar artık sadece mahalle sakinlerinin hafızasında kaldı.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.