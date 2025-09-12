Daha 21 yaşındaydı… İbrahim Can Sevinç’in acı sonu

Feci kaza, dün öğle saatlerinde Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde meydana geldi.

BARİYERLERE ÇARPIP DEVRİLDİ

Alınan bilgiye göre, Erzincan'dan motosikleti ile Sivas’ın Akıncılar ilçesine gitmekte olan İbrahim Can Sevinç (21), bariyerlere çarpıp devrildi. Bu esnada arkadan gelen İ.G. idaresindeki tır, motosiklet sürücüsüne çarptı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim Can Sevinç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ BUGÜN

Sevinç’in cenazesinin bugün Cuma namazını müteakip Akıncılar Merkez Camisinden kaldırılacağı öğrenildi.