Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Daha 21 yaşındaydı… İbrahim Can Sevinç’in acı sonu

Daha 21 yaşındaydı… İbrahim Can Sevinç’in acı sonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Daha 21 yaşındaydı… İbrahim Can Sevinç’in acı sonu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan'da tırın çarptığı 21 yaşındaki İbrahim Can Sevinç motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Feci kaza, dün öğle saatlerinde Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde meydana geldi. 

BARİYERLERE ÇARPIP DEVRİLDİ

Alınan bilgiye göre, Erzincan'dan motosikleti ile Sivas’ın Akıncılar ilçesine gitmekte olan İbrahim Can Sevinç (21), bariyerlere çarpıp devrildi. Bu esnada arkadan gelen İ.G. idaresindeki tır, motosiklet sürücüsüne çarptı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim Can Sevinç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ BUGÜN

Sevinç’in cenazesinin bugün Cuma namazını müteakip Akıncılar Merkez Camisinden kaldırılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uçuşları hedef aldılar! Bomba ihbarı yapanların kimlikleri şoke etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yürekler ağza geldi! Köpeklerden kaçarken yere düşen çocukları vatandaşlar kurtardı - 3. SayfaÇocuklar saldırgan köpeklerden böyle kurtulduAlkollü sürücü yakalanınca söyledikleriyle şoke etti! Sevgilisine beddua okudu - 3. SayfaYakalanınca sevgilisine söyledikleri şoke ettiÇukura düşen aracını çıkarmaya çalışırken hayatının şokunu yaşadı! - 3. SayfaAracına bakarken hayatının şokunu yaşadı!Kocaeli'de lojistik deposunda yangın! Ekipler bölgede - 3. SayfaKocaeli'de lojistik deposunda yangın!Sakarya'da kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu - 3. SayfaSakarya'da kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulunduErzurum'da aydınlatma direğine çarpan araçta can pazarı: Ölü ve yaralılar var! - 3. SayfaErzurum'da aydınlatma direğine çarpan araçta can pazarı!
Sonraki Haber Yükleniyor...