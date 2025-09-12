Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çukura düşen aracını çıkarmaya çalışırken hayatının şokunu yaşadı!

Kayseri'de çukura düşen aracını çıkarmaya çalışan Y.Y. isimli şahsın başına tüfekle açılan ateşte saçma isabet etti. Saçmaların araca da isabet ettiği görülürken, olay anını anlatan Y.Y. "Kafamda kanı görünce korktum saklandım. Tüfek uzaktan sıkıldı." dedi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda Y.Y., panelvan aracıyla manevra yapmak için geri geri ilerlerken çukura düştü. Aracını çukurdan çıkarmak için uğraşan Y.Y.'nin başına uzaktan saçmalı tüfekle açılan ateşte saçma isabet etti.

Çukura düşen aracını çıkarmaya çalışırken hayatının şokunu yaşadı! - 1. Resim

Y.Y.'nin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de Y.Y.'nin başındaki kanamaya müdahale etmek istedi ancak Y.Y. tedaviyi reddetti.

Çukura düşen aracını çıkarmaya çalışırken hayatının şokunu yaşadı! - 2. Resim

Saçmalar araca da isabet ederken, polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Ekipler ateş eden şahsı bulmak için çalışma başlattı.

Çukura düşen aracını çıkarmaya çalışırken hayatının şokunu yaşadı! - 3. Resim
Y.Y.

"KAFAMDA KANI GÖRÜNCE KORKTUM SAKLANDIM"

Olay anını anlatan Y.Y., "Ben manevra yapmak için geri geri geldiğim sırada lastik çukura düştü ve kuma saplandı. Aracı çıkarmaya için uğraşırken, aracın ön tarafına doğru gittim. Telefonumu aldım ve daha sonra bir tüfek sesi duydum. Sonrasında kafamda kanı görünce korktum saklandım. Tüfek uzaktan sıkıldı ve saçmalar araca ve bana geldi" diye konuştu.

Kocaeli'de lojistik deposunda yangın! Ekipler bölgede
