Alkollü sürücü yakalanınca söyledikleriyle şoke etti! Sevgilisine beddua okudu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul'da trafik uygulamasında durdurulmak istenen bir araç, kovalamaca sonucu yakalandı. "Aday sürücü" ehliyetine sahip şahsın alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetine el konulan ve 11 bin 434 TL cezai işlem uygulanan şahsın "Bunlar hep sevgilimin bedduaları yüzünden oluyor. Buradan ben de ona 'Allah belanı versin' diyorum." sözleri duyanları şaşkına çevirdi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde gece saatlerinde polisler tarafından yapılan trafik uygulamasında "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Trafik polisleri ile sürücü arasında yaşanan kovalamacanın ardından araç durduruldu.

Alkollü sürücü yakalanınca söyledikleriyle şoke etti! Sevgilisine beddua okudu - 1. Resim

Yakalanan sürücünün yapılan kontrolde "aday sürücü" olduğu ortaya çıktı. Alkollü şekilde araç kullandığı belirlenen şahsın ehliyetine el konuldu. Ehliyetini kaybeden sürücüye ayrıca 11 bin 434 TL cezai işlem uygulandı.

Alkollü sürücü yakalanınca söyledikleriyle şoke etti! Sevgilisine beddua okudu - 2. Resim

Ehliyetini kaybeden ve sebebini sevgilisine bağlayarak beddua eden sürücü şunları söyledi:

"BUNLAR HEP SEVGİLİMİN BEDDUALARI YÜZÜNDEN"

"Bir tane içtim. Polisten kaçtım yakaladılar sağ olsunlar. Arabayı bağlattım, ehliyet gitti. Bunlar hep sevgilimin bedduaları yüzünden oluyor. Buradan ben de ona 'Allah belanı versin' diyorum. Devletimiz çalışıyor"

Sürücünün söyledikleri olay yerinde bulunan herkesi şaşkına çevirdi.

