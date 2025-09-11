Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Korkunç kaza hayatını değiştirdi! Alnı çöktü, aynalara küstü: Yansımamı görmek istemedim

Korkunç kaza hayatını değiştirdi! Alnı çöktü, aynalara küstü: Yansımamı görmek istemedim

Korkunç kaza hayatını değiştirdi! Alnı çöktü, aynalara küstü: Yansımamı görmek istemedim
2006 yılında geçirdiği trafik kazasında yüzündeki kemiklerin neredeyse tümü kırılan Grainne Kealy’nin alnının bir kısmı da içeri çöktü. Yaşadığı korkunç olayı bir bir anlatan kadın, uzun bir süre aynadaki yansımasını görmek istemediğini söyledi. 2009 yılında geçirdiği 'alın nakli'nin ardından iyileşme sürecinin devam ettiğini kaydetti.

2006 yılında erkek arkadaşının kullandığı bir arabanın duvara çarpmasıyla faciayı yaşayan Grainne Kealy, yaşadıklarını anlattı.

BACAKLARI YÜZÜNE ÇARPTI

İrlanda'nın Laois kentinde yaşayan kadın, kaza sırasında ayaklarının araba konsolunun üzerinde olduğunu vurgulayarak açılan hava yastıklarının şiddetiyle bacaklarının yüzüne çarptığını kaydetti. 

Korkunç kaza hayatını değiştirdi! Alnı çöktü, aynalara küstü: Yansımamı görmek istemedim - 1. Resim

YÜZÜNDEKİ KEMİKLERİN TÜMÜ KIRILDI

O zamanlar 22 yaşında olan Grainne, yüzündeki kemiklerin neredeyse tümünün kırıldığını ve acil ameliyata alındığını söyledi. Ameliyatta omurilik sıvısının da burnundan geldiği tespit edildi. 

Korkunç kaza hayatını değiştirdi! Alnı çöktü, aynalara küstü: Yansımamı görmek istemedim - 2. Resim

KIRIK KEMİKLERDEN TEMİZLENDİ

Korkunç kazada dişlerini de kaybeden genç kadının alnının bir kısmı da başka bir operasyonda kırık kemiklerden temizlendi. 
Yaşadığı olayı gözyaşları içinde anlatan kadın, "Alnımın yerinde hiçbir şey yoktu. Başım içe çökmüştü ve biraz tuhaf görünüyordum." ifadelerini kullandı. 

2009 yılında, kendisi için yapılan bir alın protezini taktıran kadın hala iyileşme sürecinde. Bu olayı kimsenin yaşamasını istemeyen Grainne, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. 

Korkunç kaza hayatını değiştirdi! Alnı çöktü, aynalara küstü: Yansımamı görmek istemedim - 3. Resim

Sosyal medyada farklı ünlülerin araç konsoluna ayaklarını koyduğu fotoğrafları paylaşan kadın, ''Lütfen bunu mümkün olduğunca çok insana anlatın.'' dedi. 

