Sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüm hız kazanıyor. Ankara’da düzenlenen “856 Ambulansın Sağlık Hizmetine Alım Töreni”nde konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Elektronik Vaka Sistemi (EVS) ve Akıllı Bileklik projeleriyle acil sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Bu sistemler sayesinde çağrı anından hastanın taburcu edilmesine kadar geçen tüm süreç artık dijital olarak anlık takip ediliyor.

Elektronik Vaka Sistemi (EVS) ile çağrı anından hastaneden taburculuğa kadar bütün sürecin artık sistem üzerinden yapılmakta olduğunu ve tüm verilerin anlık takip edildiğini aktaran Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Elektronik Vaka Sistemi ile bir ihbar geldiği anda hastaya ait bilgiler, ambulans ekibinin müdahalesi, yapılan işlemler ve hastanın nakledildiği sağlık kuruluşu tek bir sistemde toplanıyor. Böylece hem sağlık ekipleri hem de hastaneler süreci eş zamanlı izleyebiliyor, zaman kaybı en aza indiriliyor" dedi.

Acilde hizmetlerde yeni dönem: Akıllı bileklik ve elektronik vaka sistemi ile her saniye kayıt altında

AKILLI BİLEKLİK KİMLİĞİ OLMAYAN HASTALAR İÇİN UMUT

Akıllı bileklik projesinin ise özellikle afet ve büyük kazalarda kimliği belirlenemeyen hastalar için bir umut olduğunu aktaran Prof. Dr. Memişoğlu, “Özellikle kimliksiz hastalarda karekodla hasta tanımlamaya yardımcı olmak adına Akıllı Bileklik projesini devreye alıyoruz. Akıllı Bileklik, hasta güvenliği açısından hayati önem taşıyor. Karekod içeren bileklik sayesinde yaralının alındığı konum, hangi ambulansla taşındığı, hangi hastaneye götürüldüğü ve hangi işlemlerin yapıldığı kolayca takip edilebiliyor” diye konuştu.

AMBULANS SAYISI ARTTI, MÜDAHALE SÜRESİ KISALDI

2025 itibarıyla acil yardım hizmetlerinde “Türkiye’nin her köşesinde saniyelerle yarışan güçlü ve organize bir sistem kurduk” diyen Bakan Memişoğlu, “Yaptığımız bu yatırımlarla ambulans başına düşen nüfus yoğunluğunu yüzde 10 azaltırken istasyon başına düşen ambulans sayımızı yüzde 8 artırmayı başardık. Sonuç ortadadır: 2002’de 380 bin olan yıllık vaka müdahale kapasitemiz, bugün 7 milyona ulaşmıştır. Artık Türkiye’nin her köşesinde saniyelerle yarışan güçlü ve organize bir sistem kararlılıkla işlemektedir” diye konuştu.

KAR PALETLİ, DENİZ VE HAVA AMBULANSLARI HAZIR

Acil sağlık hizmetleri kapsamındaki araçlar hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Memişoğlu; 228 kar paletli ambulans, 20 snow track ambulans, 50 yenidoğan ambulansı, 93 yoğun bakım/obez ambulansı, 62 dört sedyeli ambulans ve 55 motosikletli ekiple her türlü senaryoya hazır olduklarını vurguladı.

Bakan Memişoğlu; İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir’de görev yapan 6 deniz ambulansıyla sadece 2025 yılında 3 binden fazla vakanın yardımına koştuklarını, hava ambulansı hizmetlerinde de çıtayı her geçen gün yükselttiklerini ifade etti. Kemal Memişoğlu, “2008 yılında 5 araçla başladığımız bu yolculukta, bugün 17 hava ambulansımızla hizmet veriyoruz. Bugüne kadar 70 binden fazla vatandaşımızı gökyüzünden şifaya taşıdık. 2026 yılı sonu itibariyle bu gücü yerli ve millî GÖKBEY helikopter ambulanslarımız ile perçinleyeceğiz. Şifayı kendi kanatlarımızla, kendi mühendisliğimizle taşıyacağız” dedi.

