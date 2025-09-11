Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Epstein'le yakınlığı ifşa oldu! İngiltere, ABD Büyükelçisi Mandelson'ı görevden aldı

Epstein’le yakınlığı ifşa oldu! İngiltere, ABD Büyükelçisi Mandelson’ı görevden aldı

Epstein’le yakınlığı ifşa oldu! İngiltere, ABD Büyükelçisi Mandelson’ı görevden aldı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Epstein ile yakın ilişkisine dair ortaya çıkan e-postaların ardından İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Peter Mandelson’u görevden aldı. 

İngiltere Başbakanı Starmer, ABD Büyükelçisi Mandelson ve pedofili milyarder Epstein arasında geçen konuşmaların ortaya çıkmasıyla, Mandelson’u görevden aldı. 

Epstein’le yakınlığı ifşa oldu! İngiltere, ABD Büyükelçisi Mandelson’ı görevden aldı - 1. Resim

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Peter Mandelson tarafından yazılan e-postalar ışığında Başbakan (Keir Starmer), Dışişleri Bakanı'ndan (Yvette Cooper) Büyükelçi'yi görevden almasını istedi." ifadeleri kullanıldı.

EPSTEIN İLE İLİŞKİSİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

E-postaların Mandelson'ın reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein ile ilişkisinin boyutunu gösterdiği kaydedilen açıklamada, bu ilişkinin büyükelçi ataması yapılan dönemde bilinmediği belirtildi.

Epstein’le yakınlığı ifşa oldu! İngiltere, ABD Büyükelçisi Mandelson’ı görevden aldı - 2. Resim

Mandelson'ın Epstein'ın yargılanmasına karşı açıklamalar yaptığı ancak atama döneminde bu bilgiye sahip olunmadığı kaydedilen açıklamada, "Epstein'ın suçlarının mağdurlarını düşünerek büyükelçilik görevinden alınma kararı derhal geçerli olmak üzere uygulanacak." bilgisi paylaşıldı.

''EN İYİ DOSTUM DİYE HİTAP ETMİŞ''

Şubatta İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine atanan Mandelson'ın 2003'te gönderdiği doğum günü mesajında Epstein'a "En iyi dostum" diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı.

Epstein’le yakınlığı ifşa oldu! İngiltere, ABD Büyükelçisi Mandelson’ı görevden aldı - 3. Resim

Doğum günü tebriğinde "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız." ifadelerini kullanan Mandelson adına BBC'ye açıklama yapan sözcüsü, Büyükelçi'nin Epstein ile tanıştırıldığı için pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

