Dakikalarca ağladı, gerçek yüzünü hastanede gösterdi

Antalya'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpan ve 3 kişiyi yaralayan adam "Kimseye bir şey oldu mu?" diye ağlamaya başladı. Alkollü olduğu ortaya çıkan adam ardından polise güçlük çıkardı ve tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşanan olayda Gökhan Ö. isimli adam D-400 Karayolu Aksaz ışıklı kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarparak hurdaya çevirdi.

Gökhan Ö., hastaneye götürülmek üzere bindirildiği ambulansta sağlıkçılara ‘Kimseye bir şey oldu mu, ben 12 yaşında bir kız babasıyım, lütfen bana doğruyu söyleyin' diyerek ellerini başının arasına alarak ağladı.

3 kişinin yaralandığı kazada olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat'ta bulunan bir özel hastaneye götürülen ve yapılan alkol kontrolünde 2,88 promil alkollü olduğu belirlenen kamyon sürücüsü Gökhan Ö., görevli trafik polisine mukavemette bulunmaktan gözaltına alındı.

HEM TUTUKLANDI HEM PARA CEZASI ALDI

Gökhan Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘Görevli memura mukavemette bulunmak' suçundan tutuklanarak Ilıca Mahallesinde bulunan Manavgat S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ayrıca; Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerince kamyon sürücüsüne alkollü araç kullanmak, yetki belgesi, SRC ve kamyonun takografının olmamasından yaklaşık 46 bin TL para cezası uygulandı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirlenen Gökhan Ö'nün kısa süre önce babasına ait bir başka kamyonla kaza yaptığı, babasının iddiasına göre Manavgat'ta kaza yaptığı kamyonu babasının haberi olmaksızın aldığı bildirildi.

Kazanın ardından otomobile arkadan çarpan kamyon, trafik ekiplerince trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.