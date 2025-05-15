Dönüşümden 7.500 konutluk şehir doğdu! Sur Yapı Antalya’nın kentsel yenileme fazı bitti

Sur Yapı’nın Antalya’daki projesinin ‘kentsel dönüşüm fazı’ bitti. Hak sahiplerine 3.265 adet konut verilirken, toplam 7.500 konut teslim edildi. Sur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas “Antalya’da yeni bir şehir inşa ettik. Son altı yılda İstanbul ve Antalya’da 15 bin konut teslim ettik” dedi.

ÖNDER ÇELİK ANTALYA - Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Sur Yapı Antalya’da yaşam başladı. 2018’de başlayan projede 2020’den itibaren teslimler yapılıyor. Projede hak sahiplerinin 3.265 adetlik tüm konutları teslim edildi. Bugüne kadar 7.500 konutun tamamlanıp teslim edildiği projede 25 bin kişi yaşarken, devam eden 4 etap bulunuyor. Sur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas “Sur Yapı Antalya, Avrupa ve Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olarak hayata geçti. Aynı zamanda, Türkiye’de özel sektör eliyle gerçekleştirilen en büyük konut projelerinden biri olma özelliğini taşıyor. Tam 1,3 milyon metrekarelik dev bir alanda, şehir konseptiyle tasarlandı. Parkları, bahçeleri, restoran ve kafeleriyle; 156 bin metrekarelik dev şehir parkıyla; her detayı titizlikle düşünülmüş ve özenle uygulanmış gerçek bir şehir kurduk” dedi.

OCAK İÇİN 7 AY BEKLEDİK

Son altı yılda İstanbul ve Antalya’da 15 bin konut yaparak insanların sağlıklı konutlarda oturmasını temin ettiklerini kaydeden Elmas, TOKİ ve Emlak Konut’tan sonra en çok konut üreten firma olduklarını kaydetti. Pandeminin insanların davranışlarını değiştirdiğini, o dönemde tedarik sıkıntısı yaşadıklarını dile getiren Elmas “İlk konutu biz 2019’un sonunda teslim edecek aşamaya getirdik, ancak mutfaktaki ocak için tam yedi ay bekledik. Çok şükür bugünlere geldik” diye konuştu. Yine pandemi dönemiyle birlikte dünyada enflasyon yaşandığını da hatırlatan Elmas “Dolar enflasyonu yaşandı, emtia fiyatları bütün dünyada dolar bazında 2’ye katladı. Bugün yaşadığımız enflasyonun yarısı dünyadan bize gelen enflasyon bunu bilmek lazım. Katlamalı maliyet artışlarına maruz kaldık. üç yıl önce 250 TL’ye bir metreküp beton dökerken, şimdi 3.500 TL’ye döküyoruz” ifadelerini kullandı.

POZİTİF BEKLENTİ HÂKİM

Yatırım ortamını negatif etkileyen diğer bir unsurun da faiz ortamı olduğunu dile getiren Elmas, şunları kaydetti: Temmuzdan itibaren faizlerin tekrar geri dönmeye başlayacağını düşünüyorum. Döviz talebini kesmek için faiz artışı yapıldı. Onun da geçici olduğunu düşünüyorum. Yaz ortasından itibaren beklentilerin pozitife döneceğini düşünüyorum. 2025’de tam olmasa da bir ‘yarım gaz’ tablo görüyorum, ancak 2026’dan ümitliyiz. Hem enflasyonun hem faizlerin daha makul seviyeye geleceğini düşünüyorum. Yüksek faize rağmen konut fiyatları son dört aydır reelde artış gösteriyor. Sektörün önü açık, hiçbir zaman negatif bakmadık. Biraz sabırlı olmalıyız. Çünkü konut talebi çok yüksek. Z, Y, X kuşağının da bir numaralı talebi konut. Türk milletinin en büyük arzusu konut almak.