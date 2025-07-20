Defalarca bıçaklamış! Kayseri'de, camideki kan donduran cinayet kamerada

Kayseri'de camide işlenen kan donduran cinayetin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırgan şahsın, araç park etme yüzünden önceden husumeti olduğu öğrenilen şahsa namaz sırasında bıçakla saldırması yer aldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, husumetli olduğu kişiyi camide namaz kıldığı esnada boğazını keserek öldürdü. Olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkarken, görüntülerde talihsiz adamın secdeden kalktığı sırada bıçaklandığı görülüyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Kocaali Sokak'taki camide dün ikindi vakti meydana gelen olayda Y.Ş. (32), aralarında araç park etme yüzünden önceden husumeti olduğu iddia edilen Ş.T.'nin (63) camide namaz kılarken boğazını kesti. Y.Ş., Ş.T.'yi bıçaklamaya devam ederken cemaat araya girerek, durumu yetkililere bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ş.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alınırken, Ş.T.'nin cansız bedeni ise incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Y.Ş.'nin namaz kılan Ş.T.'ye arkadan yaklaştığı, Ş.T.'nin secdeden kalktığı sırada boğazından bıçakladığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca yere Y.Ş.'nin yerde yatan Ş.T.'ye bıçaklamaya devam ettiği ve daha sonra cemaatin araya girmesi de yer alıyor.

KATİL ZANLISI ADLİYEDE

Ş.T.'yi öldüren katil zanlısı Y.Ş.; emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Ş.T.'nin cenazesi ise otopsi işlemleri tamamlanarak ailesine teslim edildi.