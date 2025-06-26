Define hayalleri yarım kaldı! Suç üstü yakalanan 3 kişi gözaltında
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Bartın'da jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapan define avcılarına baskın yaptı. 3 kişi suç üstü yakalanarak gözaltına alınırken, haklarında adli tahkikat başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 şüpheli şahsın izinsiz kazı yaptıkları belirledi.
Şahıslar suç üstü yakalanırken, kazıda kullanılan 1 adet jeneratör, 1 adet beton delici, 2 adet kürek, 1 adet spiral, 2 adet murç, 3 metre kablo, 4 litre benzin, 1 çift eldiven ele geçirildi.
3 kişi gözaltına alınırken, haklarında adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci