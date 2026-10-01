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3. Sayfa

Denizli'de baraj gölünde erkek cesedi bulundu! Vücudunda darp izleri var

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Baraj Göleti'nde balık tutmaya giden vatandaşlar su yüzeyinde bir ceset gördü. Ekiplerin sudan çıkardığı cesedin kimliği henüz belirlenemezken vücudunda darp izleri olduğu iddia edildi.

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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yer alan Vali Recep Yazıcıoğlu Baraj Göleti'nde bir erkeğe ait ceset bulundu. Üstünden kimlik çıkmayan ve vücudunda darp izleri olduğu iddia edilen şahsın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin sonrasında kesinlik kazanacak.

Olay, sabah saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Baraj Göleti’nde yaşandı. Alınan bilgilere göre; bölgeye balık tutmak amacıyla gelen vatandaşlar, su üstünde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesi sonrasında olay yerine polis, sağlık ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı dalgıçları ekipleri gönderildi. Kısa sürede bölgeye giden itfaiye su altı dalgıçları, su üstündeki cesedi kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin ceset üstünde yaptığı ayrıntılı incelemelerde, şahsın üstünden herhangi bir kimlik ya da şahsi eşya çıkmadı.

Denizlide baraj gölünde erkek cesedi bulundu! Vücudunda darp izleri var
Başlık ResmiDenizlide baraj gölünde erkek cesedi bulundu! Vücudunda darp izleri var

VÜCUDUNDA DARP İZLERİ VAR

Vücudunda darp izleri olduğu öne sürülen erkeğe ait ceset, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin sonrasında otopsi, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla alakalı geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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