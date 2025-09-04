Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Diyarbakır'ın 2 ilçesine kabusu yaşattılar: Hırsızların aldıkları önlem polisi bile şaşırttı

Diyarbakır'ın 2 ilçesine kabusu yaşattılar: Hırsızların aldıkları önlem polisi bile şaşırttı

- Güncelleme:
İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'ın Yenişehir ve Kayapınar ilçelerini mesken tutan hırsızlar, 'Zincir Operasyonu' ile yakalandı. 5 hırsızın ikametinde 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda fişek ele geçirildi. Hırsızların polis baskınına karşı ikametlerinin olduğu sokağa anlık kamera sistemi kurdukları öğrenildi.

Diyarbakır'ın iki ilçesi hırsız kabusu yaşıyor. Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde meydana gelen motosiklet ve bisiklet hırsızlığı olaylarında hırsızların rahatlığı kameralara yansıdı.

Büyük bir titizlikle yürütülen operasyonda, 5 farklı hırsızlık olayına karışan şüphelilerin kimlikleri ve adresleri yapılan çalışmalarda belirlendi.

POLİSE KARŞI KAMERA!

İkametleri tespit edilen şahıslar, polis baskınına karşı sokağın içine ve evlerinin çevresine anlık kamera sistemi kurdukları görüldü. Kamera sistemi ekarte edilerek anlık görüntü almalarının önüne geçildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği tarafından motosiklet ve bisiklet hırsızlarına yönelik "Zincir Operasyonu" düzenlenerek 5 şüpheli gözaltına alındı.

EVLERİNDE YOK YOK

Şüphelilerin ikametinde 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüphelilerin çaldıkları motosiklet ve bisikletleri sattıkları kişiler tespit edildi.

4 motosiklet ve 1 bisiklet sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı.

