Doğum yapan kadın hayatını kaybetti, evladı hayata tutundu! Gözyaşları sel oldu
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Hatay'da doğum esnasında fenalaşan 25 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kurtarılan bebek ise kuvöze alındı. Talihsiz kadın gözyaşları içinde defnedildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan ve doğumu riskli olduğu belirtilen 25 yaşındaki Şerife Çizmeli, ilk doğumu için hastanede tedavi altına alındı.
BEBEĞİ YAŞIYOR
Doğum gerçekleştiği esnada fenalaşan Çizmeli, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Genç anne hayatını kaybederken, dünyaya getirdiği evladı yaşama tutundu. Yürek burkan olay sonrası sağlık durumu stabil olan bebeğin kuvözde kontrol altında tutulduğu öğrenildi.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Doğum esnasında vefat eden kadının ailesi büyük üzüntü yaşadı. Çizmeli, Karakese Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar