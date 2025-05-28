Düğmeye basıldı: Sosyal medya dolandırıcılarına ağır darbe!
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Niğde'de, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli tespit etti.
Niğde ve Kayseri'de çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 5 cep telefonu ile 4 sim kart ele geçirildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir