Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Düğmeye basıldı: Sosyal medya dolandırıcılarına ağır darbe!

Düğmeye basıldı: Sosyal medya dolandırıcılarına ağır darbe!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Düğmeye basıldı: Sosyal medya dolandırıcılarına ağır darbe!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Niğde'de, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli tespit etti.

Niğde ve Kayseri'de çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 5 cep telefonu ile 4 sim kart ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Trafikte yeni dönem başlıyor! Bakan Yerlikaya canlı yayında tarih verdi: Ölümleri sıfırlayacağız
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Malatya'da acı olay! Yıldırım düştü, çoban can verdi - 3. SayfaMalatya'da acı olay! Yıldırım düştü, çoban can verdiDiyarbakır'da silahlı saldırı: Amcasını vurdu - 3. SayfaDiyarbakır'da silahlı saldırı: Amcasını vurduBahçesinde otları yakacaktı, canından oldu - 3. SayfaBahçesinde otları yakacaktı, canından olduAlkollü bisiklet kullandı, bin pişman oldu! "Alkollü eşek bile kullanamazsın" - 3. Sayfa"Eşek bile kullanamazsın" dedilerKayseri’de feci kaza!: 1 ölü 2 ağır yaralı - 3. SayfaKayseri’de feci kaza!: 1 ölü 2 ağır yaralıYaşlı çifti ölüme götüren dehşet anları! Bir hata, iki cana mal oldu - 3. SayfaYaşlı çifti ölüme götüren dehşet anları!
Sonraki Haber Yükleniyor...