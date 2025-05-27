Dolandırıcılar öyle bir tuzak kurdu ki! Evini kendi elleriyle sattı, kaldırım taşıyla telefonunu bile kırdı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde film senaryolarını aratmayan bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Kendini başkomiser olarak tanıtan dolandırıcı, Bircan Yaşa'ya (55) 2 milyon 100 bin TL'ye evini sattırdı. Parayı maskeli bir şahsa teslim ettiren aynı dolandırıcı, Yaşa'ya kaldırım taşıyla cep telefonunu paramparça ettirdi. Evini kaybeden talihsiz kadın, kardeşine sarılıp dakikalarca gözyaşı dökerek, yardım istedi.

Kocaeli Gölcük'te yaşayan Bircan Yaşa, dolandırıcıların hedefi oldu. Kendisini başkomiser olarak tanıtan dolandırıcının, "Evinize sahte tapu çıkarmışlar, satacaklar" sözlerine inanan Bircan Yaşa, önce emlakçıya gitti. Emlakçının yönlendirmesiyle aynı gün ev 2 milyon 100 bin TL'ye M.H.T. isimli şahsa evini sattı. Yaşa, paranın bir kısmını dolar, bir kısmını havale bir kısmını ise altın olarak aldı.

DÜNYASI BAŞINA YIKILDI

Aynı dolandırıcı, eve gelen Yaşa'yı tekrar aradı ve parayı Gölcük'te maskeli bir şahsa teslim etmesini sağladı. Aynı dolandırıcı, ertesi gün talihsiz kadını aradı. Evde balta, keser olup olmadığını sordu. Dolandırıcının yönlendirmesiyle kadın, kaldırım taşıyla cep telefonunu paramparça etti. Karakola giden Yaşa, o isimde bir başkomiser olmadığını öğrendiğinde dünyası başına yıkıldı. Aynı emlakçı tarafından ev başka birine satıldı. Evi alan kişiler, Yaşa'yı arayarak çıkmasını istedi.

"PARAYI ALAN KİŞİ MASKELİYDİ"

Başından geçenleri anlatan Bircan Yaşa, "Bu evi çok zorluklarla aldım. Her yere gittim. Beni başkomiser olarak arıyor. Kenan Birkan olarak kendini tanıttı. ‘Hesabınızdan para çekilmiş. Bankacının da haberi var. Evinize sahte tapu çıkarmışlar, evinizi satacaklar' dedi. Bana kimlik numarasını, kimliğimi attı. Bilgiler aynı, fotoğraf ayrı. İnandım, kafam çalışmadı, beynim durdu. Bana, 'Yatırım Emlak'a gideceksin, evi satacaksın' dedi. ‘Tapu dairesinde bütün evraklar değişti, hiç korkmadan imzayı at. Tapunu 15 gün sonra çıkartıp vereceğiz' dedi. Beni çok tehdit etti. Korkudan hiçbir şey söyleyemedim. Emlakçının yeri karakolun hemen karşısında, postanenin yanında. Bunların da elinin olduğunu düşünüyorum. Aynı gün ev satıldı. 2 milyon 100 bin TL'ye satıldı. 100 bin TL'yi emlakçı komisyon aldı. Parayı dolar olarak aldım, altın olarak aldım. Eve geldim, tekrar aradı. ‘Parayı aldın mı?' diye sordu. Kamerayı açtırdı, paraları gördü. Akşam aradı hastanenin oraya çağırdı. Paraları istedi benden. Görüntülü arayarak bir şahsı tarif etti, adrese gönderdi. Görsem tanıyamam. Parayı alan kişi de maskeliydi" dedi.

"KESER SORDU, 'TELEFONU VE HATTI KIR' DEDİ"

Kardeşine sarılıp, dakikalarca gözyaşı dökerek yardım isteyen Yaşa, "Ertesi sabah yine aradı; keser sordu, balta sordu. 'Kaldırım taşı bul' dedi, buldum. ‘Telefonu kır, hattı kır, karakola gel' dedi. Karakola gittim, ‘Böyle birisi burada yok dediler' Şikayette bulundum. Emlakçıdan da şikayetçi oldum. Hepsinden şikayetçi oldum. Bugün aynı emlakçı müşteri getirdi. Sokakta kalacağım, gidecek yerim yok. Nereye gideyim? Bana yardım edin, yalvarıyorum. Sokaklarda kalmak zorunda kalacağım. Çok mağdurum" ifadelerini kullandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.